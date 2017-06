STAVANGER (VG) Mona Berntsen (27) lukker ørene litt for negativ omtale om Justin Bieber.

Mona Berntsen fra Bærum har danset med Justin Bieber siden 2015. Hun har siden danset på «Purpose»-turneen i alle byene den har besøkt.

Turneen har både fått vekslende anmeldelser og hovedpersonen selv har hatt en periode preget av skandaler. Berntsen forteller at hun lukker ører og øyne litt for det pressen skriver.

– Jeg kjenner ham som jeg kjenner ham, og har ikke noe vondt å si. Han behandler oss bedre enn vi hadde forestilt oss, både som sjef og menneske. Han er en mann på 23 år som har gått gjennom sine ting. Det er kanskje ikke like spennende å lese om, men han er en helt vanlig ung mann som har et liv i et sterkt lys, forteller hun.

– Jeg blir inspirert av ham hver kveld når jeg hører han synger live i øreproppene mine. Og de bønnene vi har hver gang før show er så ekte og «on point». Det de skriver lukker jeg ørene for. Nå er jeg rundt ham, og er stolt over at jeg kan si det omvendte av det som skrives, legger hun til.

Danseren forteller at hun er takknemlig for at hun har en sjef som er lidenskapelig opptatt av det han gjør. Hun mener det gjør at resten av produksjonen blir på samme måte. Onsdag kveld er showet tilbake i Norge.

– Man blir skikkelig nordmann når man er ute og reiser. Når man blir så glad for å se Solo og Kvikklunsj på flyplassen så vet man at man er norsk, smiler Berntsen, som også føler et ansvar for å vise de andre danserne Norge. Til tross for at hun selv ikke er fra Stavanger.

Før konserten på Forus travbane onsdag kveld har arrangørene skjerpet sikkerheten rundt konserten, ifølge TV 2. Det er særlig med tanke på terrorangrepet etter en Ariana Grande konsert i Manchester i mai, sier sikkerhetsansvarlig Henning Kristiansen til kanalen. Berntsen er ikke redd for å gå på scenen.

– Jeg kjenner ikke på noe frykt i det hele tatt, da måtte jeg vært redd over alt. Vi skal gjøre konserten og stå på videre, slår hun fast.

– Blir ti år med en gang

Når jobben tar Berntsen til Norge har hun også fått familiebesøk i «oljebyen». De siste åtte årene har hun hatt base i Los Angeles, dermed ser hun familien sjeldent.

– Jeg blir ti år med en gang jeg er sammen med mamma og pappa fordi jeg ser dem så sjeldent. Også får jeg en veldig hjemmefølelse med en gang de er her, forteller hun.

– Det er veldig, veldig hyggelig at de er her, men også rart fordi jeg er på jobb, legger hun til.

Danseren har de siste to årene stort sett vært på turnée, derfor har verken sosialt- og privatliv fått noe særlig tid. Hun prøver å prioritere egne prosjekter innimellom, men hennes liv nå handler om Justin Bieber og «Purpose»-tour.

– Jeg bytter by hver eller annenhver dag, så det er vanskelig å ha noe sosialt liv utover mobilen min. Men jeg prøver så godt jeg kan å reise hjem både til Norge og Los Angeles. Det er ikke så lett å være til stede når man ikke fysisk kan være et sted, men jeg har både familien og venner kjært i hjertet mitt. Det er godt å vite at de alltid vil være der og støtte meg, sier hun.

Lever drømmen

Til tross for både lite fri og tid hjemme mener danseren det er verdt det fordi hun virkelig elsker det hun gjør.

– Jeg lever drømmen 100 prosent. Jeg føler at dette er det jeg ofret barndommen min for. Jeg har ikke hatt noen spesiell barndom eller ungdomstid, jeg trente før skolen, etter skolen og i helgene. Livet som danser jeg har nå, er resultatet av all treningen, forteller hun.

Berntsen sier hun ikke kan reise slik som nå for alltid, men hun vil være utøvende danser så lenge hun kan.

– Så får vi se hva det neste blir, sier hun.

– Jeg har ingen konkrete planer etter turneen, men jeg ønsker å bruke alt jeg har lært som bakgrunnsdanser til noe. Både undervisning og egne prosjekter, legger hun til.