Justin Bieber slipper straff for at han kjørte på fotograf

Beverly Hills-politiet mener hverken Bieber eller fotografen har skyld i ulykken.

Justin Bieber (23) kjørte på en fotograf utenfor Saban Theater i Los Angeles i slutten av juli. Artisten skulle svinge ut fra en parkeringsplass da han traff den 57 år gamle fotografen.

Ifølge politiet ble hendelsen betraktet som et uhell allerede da. Politiet i Beverly Hills bekrefter overfor US Weekly at de har avsluttet saken og at ingen straff vil bli gitt artisten.

Kjendisnettstedet TMZ har snakket med politikilder som forteller at Bieber ble blendet av blitsen fra fotografene som fulgte ham, og at han dermed ikke hadde skyld i uhellet.

Fotografen sto på veien da han ble truffet, hvilket ifølge TMZ også er en mindre straffbar handling - men han vil heller ikke bli straffet for det.

57-åringen ble sendt til sykehus etter møtet med Biebers bil. Han fikk mindre skader i beinet. Dagen etter ulykken postet han en video på Instagram hvor han blant annet sa at Bieber er en «bra gutt».

– Jeg tror bilen var litt stor for ham, det er ikke mulig at han kunne se meg foran bilen. Det var veien den var på. Men han gikk ut av bilen, og viste medfølelse. Han er en god gutt, uhell skjer, sa han ifølge US Weekly.

Det er ikke første gang Bieber kommer i trøbbel for sin kjøring. I 2014 ble han arrestert for farlig kjøring med ATV i hjembyen Ontario i Canada. Da kolliderte artisten med en minibuss og havnet i slåsskamp med en person på minibussen.

Tidligere samme år ble 23-åringen arrestert for kappkjøring i påvirket tilstand. Bieber hadde ikke gyldig førerkort da han ble tatt for dragracing i Miami. Politibetjenten som tok opp jakten anslo at bilen kjørte i 90–100 km i 50-sonen.