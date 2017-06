Justin Bieber-konserten i Stavanger låt for låt

«Purpose»-tour inntar Forus travbane i kveld, her får du terningkastene for hver låt.

Justin Bieber gjester Stavanger og Forus travbane onsdag kveld. Det er ventet 30.000 publikummere til konserten.

Artisten er siste i rekken på «Den store sommerfesten» onsdag, og VGs anmelder Tor Martin Bøe triller terningen.

1 «Mark My Words»

Da, altså. Forus Travbane. Justin Bieber. 2017. Ikke noe sjokk at denne milde åpneren, som både er først på «Purpose» og har ledet an turnéen hittil, er det endelige svaret på de nesten 35 000 stemmene som har ventet på at Justin Bieber skal materialisere seg på scenen. Det gjør han i en merkelig animasjon med mye fall og søyler. Joggedress og briller. Og mye Autotune. Småslapp start.

2 «Where Are Ü Now»

Det fansen har lurt på i hele dag. Visstnok har Biebs, som han sikkert ikke heter blant venner, bodd hos Bjørn Maaseide på Eiganes. Nesten der Harald Hårfagre samlet Norge for 1147 år siden. Og nå har Biebs nesten samlet Norge på ny. Eller druknet Norge. Det regner konstant.

Dette Diplo-samarbeidet har et gromt drop som er like effektivt live som på plate. Hovedpersonen virker litt mer på nå. Danser bra gjør han også. Eller bra og bra. Greit.

3 «Get Used To It»

«Jeg liker faktisk dette været», sier Justin. Han joggedressdasser inn denne låten også. Han er på en liten travbaneturne, Bieber, eller Bibahr, som navnet uttales her han nå spiller. Konserten i Århus var også egentlig et arnested for å spille på hester. «I ain't going nowhere», synger han. Vittige hoder ville sagt at det skulle tatt seg ut, men så har jo skjedd før. Spillelista er i alle fall helt identisk med resten av turneen. Bare å bli vant med det. Og plutselig litt fyrverkeri. Norges våteste? Det eneste reelle smellet så langt.

4 «I’ll Show You»



«Hvordan går det?» Kanadierens Mea Culpa. Syndsbekjennelsen. Der han viser sine sarte og såre sider, i motsetning til det man diplomatisk kan kalle de rare krumspringene han har gjort tidligere i karrieren. En slags Michael Jackson-lise, gutten har aldri fått lov å være bare det. Gutt, altså. Smårørende på plate, live er det mer, tjæh, rørete. Med mye ildregn over den voldsomme skjermen. Brillene er borte, men han virker ikke mer fokusert.

5 «The Feeling»

Er merkelig danseintermezzo der Bieber har pause før denne «Er jeg forelsket i deg, eller er jeg forelsket i følelsen av å være forelsket i deg?» God ungeksistensialisme, med spørsmålet om man er skjønn eller hul på innsiden. Live er selvsagt ikke Halsey med, eller det vil si, hun er med i rosa videoskyer bak.

For øvrig må vi ikke glemme at dette er den største stjernen som har vært på Forus siden den legendariske traveren Rex Rodney. Eller i alle fall siden Martin Garrix som varmet opp. Det er nok ikke mange her som er like opptatt av DEN følelsen. Bieber er litt mer på nå. Var kanskje greit med en liten strekk.

6 «Boyfriend»

Første singel fra 2012-albumet «Believe» var den første smaken på modne Bieber. Det tok kanskje LITT lenger tid til at han faktisk BLE moden, men her var man i gang. «I can be a gentleman, anything you want». Den overmodne Justin på Forus Travbane gjør den tyngre og kulere. Rappingen er ikke det helt store, dog. Bandet jobber hardt med å overdøve både ham og publikum.

7 «Cold Water»

Nå dere. Her imponerte 23-åringen i «One Love»-arrangementet i Manchester søndag. Alene med gitaren ble han både singer/songwriter og artistvoksen i samme stund. Det gjør han her også. Ikke så rart, siden Ed Sheeran skjuler seg på låtskriversiden her. Gitarspillingen er akkurat enkel og presis og med en liten solo. En låt om å ta tilbake kjærligheten uansett hva som har skjedd. Det ramlet endel vann fra himmelen fremdeles, og det er ganske kaldt også. Sterkt aproposinnslag.

8 «Love Yourself»

Vi er altså i omvendt rekkefølge fra Manchester. Der kom denne først. De som har vært på en skoleavslutning de siste årene har hørt den til gangs. Og er i disse ører både Biebers enkleste, morsomste og kanskje beste låt. Den høres ut som noe som kunne vært en litt under middels powerpopete monsterhit på nittitallet. «My mana don’t like you, and she likes everyone», er for eksempel en nydelig linje. Og sentral på merchen her. Det blir litt mer anonymt i gitaren enn forrige, men best så langt disse to.

9 «Been You»

«Purpose»-låten som gir OCEAN muligheten til å rime på NOTION. Og handler om å først gjøre en tabbe. Så tenke seg godt om og deretter be om bedre vær. Kardemommeloven etter Bieber, sånn omtrent. Været her har uansett... nei, skal ikke mase mer om det. Bieber tasser avslappet rundt med hendene i lommene. Usikker på om han faktisk synger hele tiden. Tror det.

10 «Company»

Lokke-Justin vil bare ha litt fluktig selskap for en stund. Ikke noe langsiktig her. Ja, den er sannelig medskrevet av en tidligere norsk russelåtprodusent. Ikke at vi trenger ta den koblingen for langt. Kjeder han seg? Han virker i alle fall mer som om han er på en helt grei dag på jobben. Dette er ikke noe særlig til selskap å være i.

11«No Sense»

Voldsom heavy gitarsolo-overgang fra «Company». Og så bare pause. Lang pause. Ekstremt lang. Har han gått hjem?

Neida, han har skiftet til gul shorts. Trengte åpenbart å kjøle seg ned, for når Justin kan fortelle at han har «driven almost every car, it ain't the same when I'm without you» er det mye mer troverdig. Mye mer fart i ham nå. Har han en slapp klone som bruker joggedress? Det viktigste er at verden ikke er den samme, selv om han har vært rundt hele, uten DEG. Her betyr det selvsagt dere. Eller oss. I publikum. «No sense» er ganske seig, på godt, intenst vis. Beste låt uten gitar hittil.

12 «Hold Tight»

Rett over i denne. Endelig noe fra Justins musikkmandager. Og kveldens andre låt med det som oppleves som reelle følelser og innlevelse. I alle fall den eneste fra «Journals» som har dukket opp fast på denne turnéen. Her er både bandet og Bieber på. Han løper rundt på scenen og er mer på enn han har vært hele kvelden tilsammen. Det må være noe magisk med den gule shortsen.

13 «No Pressure»

Urban-ballade i 6/8-takt om fortidens fomling og om å fomle tilbake. «Vi tar det rolig denne gangen. Slik at vi ikke gjør de samme feilene en gang til». Danserne har laget en veldig pussig manisk koreografi. Han som tidligere var sløv i joggedress er bare litt klein når han tørrjokker mot slutten. Ålreit parti dette.

14 «As Long You Love Me»

Mer merkelig dansepause. Det er ingen som er her for dette. Folk jubler for at det er over. Og hviner for denne. For den kan alle-la-la-la sammen. Skitne beats og - det har jeg glemt - god lyd på travbanen. Kunne handlet om oljekrisen. Eller vært et rop om støtte fra det lokale fotballaget Viking som sliter ganske mye for tiden. Det er et anthem; og framføres også slik. Greit det.

15 «Children»

«Har noen prøvd tivoliet?» Litt lett improvisert snakk før dette Skrillex-samarbeidet som herlig håpefullt og litt naivt handler om hvordan vi tar vare på den oppvoksende slekt i dagens harde samfunn. «We're the inspiration, Do you believe enough to die for it?» Ser flere pappaer og mammaer i Golden Circle som gjør en god jobb her.

16 «Let Me Love You»

Snake-bidraget er det tryggeste og trausteste Bieber har gjort. Men det får størst jubel så langt. Ganske mange her som lett svarer ja på forespørselen i låt-tittelen. For de som lager tematiserte spillelister er dette en «Ikke gå, jeg har mer å by på»-låt. Og sånn framføres den også. Mer autopilot fra Bieber nå, men han er overraskende energisk. Våt i håret er han også. Hvem skulle trodd det?

17 «Life is Worth Living»

Balladetid. Justin og pianoet alene. Oppløftende tro-på-deg-selv pop, som kanskje har tatt litt for mye mindfulnessvitaminer. Nei, definitivt. Her når han ikke helt fram. Selv om det er noen tusen telefoner i lufta. Og dagens andre gitarsolo.

