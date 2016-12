Artisten kommer ikke tilbake til det sosiale mediet.

I en video filmet på Justin Biebers konsert på O2 Arena i London sier han at han ikke vil gjenopprette sin instagramkonto. Artisten slettet kontoen i august, men var tilbake en liten stund to uker senere. Det forklarte han var et uhell.

Billboard er blant mediene som har vist videoen, hvor man kan høre Bieber spørre publikum om de ønsker at han skal komme tilbake til Instagram. Publikum skriker, men artisten slår fast at han ikke ønsker å gjenopprette kontoen.

– Jeg mener at Instagram er som helvete. Jeg er 90 % sikker. Vi som blir sendt til helvete blir låst inne i instagramservere, og sitter fast i direktemeldingene, sier han fra scenen i London.

Artisten slettet instagramkontoen etter at fansen skrev en rekke hetsende kommentarer rettet mot hans daværende flørt Sofia Richie.

Da artisten først truet etter at han hadde truet med å gjøre den privat om fansen ikke sluttet med de stygge kommentarene mot Sofia Richie. Hun var hans daværende flamme. Selena Gomez, Biebers ekskjæreste, var da raskt ute og advarte ham mot å true fansen.

Under American Music Award vant Gomez prisen for «Favorite Female Artist – Pop/Rock». Takketalen brukte hun til å åpne seg om problemene hun har hatt det siste året. I tillegg til en oppfordring til sine fans om hva hun ønsker at de bruker Instagram til.

– Jeg vil ikke se kroppene deres på Instagram, jeg vil se alt annet. Jeg er så takknemlig for at jeg hver dag kan dele det som er viktig for meg, med mennesker som er viktig for meg. Jeg er veldig takknemlig overfor for mine lojale tilhengere, som støttet meg og som er der. Jeg vet ærlig talt ikke hva som gjør at jeg fortjener det. Men er du nedfor, sliter du. Vit at det trenger ikke å være slik. Vit også at jeg bryr meg om mennesker og det gjelder også deg, sa hun.

Artisten ble diagnostisert med Lupus i fjor, og har slitt med angst og depresjoner. På Instagram skriver hun at det siste året har vært hennes tøffeste, men mest givende så langt. Hun takker fansen for kjærligheten de har vist henne mens hun har blitt bedre.

Konserten i London var Biebers siste på Europa-turneen. I løpet av turen, som brakte ham til Norge i september, har han skapt en rekke overskrifter. Forrige uke skapte Justin Bieber overskrifter for at slo til en fan i Barcelona. Så stormet han av scenen i Manchester. I Norge sa han «dere suger» til fans som filmet ham. Det beklaget han under sin konsert i Sverige.