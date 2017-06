Justin Bieber elsker det norske regnet

STAVANGER (VG) Justin Bieber trosset regnet, og sjarmerte atter en gang titusenvis av unge fans.

– Jeg liker faktisk dette været, sa Justin Bieber i et regnfylt Stavanger onsdag kveld.

Mens Martin Garrix fulgte med fra scenekanten, og regn og store vanndammer lå tett i tett på Forus Travbane, fulgte 30.000 publikummere verdensstjernen under konserten.

Les VG-anmelderens dom: Bieber-konserten låt for låt

Allsang til akustisk «Love yourself»

Til tross for en lite entusiastisk hovedperson, møtte Justin Bieber et hylende jentekor klare for konsert. Hverken kanadierens joggedress eller lange køer i regnværet satte noen stopper for stemningen. Under «Boyfriend» rapporteres det om ellevill stemning i striregnet.

Mens regnet danset ned over folkemengden, danset Justin Bieber til tidenes aproposmusikk; «Cold Water». Låten var blant de to i kveldens repertoar som fikk terningkast fem av VGs anmelder. Inne i siste halvdel av kvelden kom Bieber ut etter en kort pause. Antrekket gikk fra joggedress til shorts og genser, og det var tid for en akustisk versjon av «Love yourself» til stor allsang.

Gjestet Århus mandag: «Veltilpass», «avslappet», «skuffende»

JOGGEDRESS I REGNET: Justin Bieber opptrer på "Sommerfesten" på Forus Travbane. Foto: Jon Ingemundsen

Besøkte bensinstasjon i Voll

Etter en dag med intens Bieber-jakt som samlet alt fra presse til ungjenter, var altså tiden kommet for Justin Biebers fjerde konsert i Norge.

Jentemagneten ankom Stavanger allerede tirsdag, og gjestet blant annet familien Årdals eiendom på Jæren, der han kjørte motocross. Det resulterte i en uforglemmelig opplevelse for datteren Seline.

Under oppholdet i Stavanger har Justin Bieber holdt hus hos tidligere forretningsmann og volleyballutøver Bjørn Maaseide. Det var imidlertid strengt vakthold, og lite å se til stjernen utenfor huset. Fansen fikk etter hvert beskjed om å være stille og ikke synge, i tilfelle idolet lå og sov.

Også Shell-stasjonen i Voll fikk nærkontakt med superstjernen, der det tirsdag ble rapportert om at Bieber kom innom og tok en prat med ungdommene i nærheten.