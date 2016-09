Julie Bergan varmer opp for Justin Bieber i Telenor Arena

22-åringen fra Skien går til sitt største oppdrag i helgen.

Fredag og lørdag skal verdens største popidol underholde 46.000 tilskuere på Telenor Arena i Bærum.

Og han har invitert en av Norges største popstjerner i år til å få opp stemningen før han selv inntar scenen.

VG-listetopperen Julie Bergan har fått æren.

– Det er stort, ass! Jeg klarer nesten ikke å si noe, sier Bergan.

NÆRMER SEG NORGE: Justin Bieber, her på scenen i Storbritannia i august. Foto: AP

Hun fikk beskjeden om oppdraget sist fredag, like før hun gikk på scenen i Lillestrøm, på Martins Pub.

– En stor kontrast, ler artisten.

Fett med eldre



Bergan er ikke uten erfaring med store tilskuertall, godt hjulpet av VG-listekonsertene hun har opptrådt på.

Samtidig vet hun at belieberne ikke er til å spøke med.

– Det som er fett ved å varme opp for Bieber nå er at han har fått et litt eldre publikum. Og det passer bra med tanke på min målgruppe.

Backstageaction eller festing med Bieber har hun ikke all verdens forventninger om.

– Han er nok en ganske privat person. Men det hadde vært gøy å få møtt ham da.

SCENEVANT: Julie Bergan, her på VG-listeshowet i Stavanger 2014. Foto: THERESE ALICE SANNE

Det har hun faktisk gjort før, forteller hun – på klubben 1 OAK i Los Angeles, våren 2015.

– Plutselig satt han ved siden av meg. Han sa «What's up?» Og jeg bare «I'm good!» Og så sa jeg ikke noe mer, haha!

Ikke belieber nå



Bergan var selv en svoren belieber da hun var yngre.

– Før kunne jeg sitte i timevis og se på YouTube-videoer med ham. Jeg er veldig stor fan av musikken hans, men jeg er ikke så opptatt av ham som person lenger.

Hun får en travel helg. Etter Bieber-oppvarming fredag drar hun rett til Horten for en spillejobb av mer beskjedent omfang.

– Men det er veldig koselig på de små konsertene! Mye energi og tett kontakt. En annen opplevelse, men like gøy.

Lørdag blir det en ny runde Bieber-oppvarming. Og Bergan medgir at hun er nervøs før helgens arenashow.

– Klart jeg er! Det var jeg på Martins Pub også. Men jeg har spilt mye live det siste året, og er trygg på det jeg skal fremføre.