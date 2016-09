Eventarrangør: Slik fikk vi Justin Bieber på fest

Nicholas D'marco arrangerte festkveld i Oslo med Justin Bieber. Hedersgjesten syntes imidlertid det var for lyst i lokalet.

I løpet av Biebers opphold i Norge rakk han å spille konsert både fredag og lørdag , en rask ferie til Vestlandet og avslapning i en herskapelig villa på Nesøya i Oslo.

Og, ikke minst, en fest med DJ-en sin.

Nicholas D'marco arrangerte festen på utestedet Sirkus, som fikk et kort besøk av Bieber natt til lørdag.

– Det var en liten, kjapp tur, sier D'marco, som er eventarrangør.

– Sa han noe spesielt?

– Han sa at det dessverre er for lyst i lokalene. Men jeg forstår ham godt. Han vil slappe av når han er ute og fester, men det er ikke så lett når flere hundre personer tar frem mobilen og vil ta bilder av ham. Men jeg forstår gjestene også, hvem vil ikke ha bilde av verdens største artist? sier D'marco.

Utestedet hadde booket DJ Tay James, som er med på Biebers turné, til å spille på utestedet. Dermed dukket også hovedpersonen selv opp på festen.

EVENTARRANGØR: Nicholas D'marco. Foto: PRIVAT

– Vi booket en av hans nærmeste venner, og alle vet jo at han nesten alltid er med sin DJ og fester, sier han.

Les også: Belieberens anmeldelse: Sorry, VG! Slik var Justin Bieber-konserten

– Det er veldig mye som skal klaffe og mange krav som skal tilfredsstilles om man snakker om en etterfest direkte med hovedartisten. Artisten kan være trøtt, ha kranglet med noen eller være syk etter konserten, og man risikerer at de ikke møter opp. Artisten er også mer komfortabel når han ikke kommer dit på jobb, men for å henge med sitt crew, sier D'marco.

Han sier han frem mot arrangementet har jobbet mye i kulissene for å sikre seg så godt som mulig at artisten selv føler seg trygg på å komme.

– Har du betalt ekstra for at Bieber skulle komme, og kan du eventuelt si hvor mye det koster?

– Sånn info vil jeg ikke gi ut.

Les også: Sophie Elise og «Voe» ikke nådige etter Biebers konsert

– Men hvordan får man landet en sånn deal?

– Alt handler egentlig om internasjonalt nettverk. Hva man har gjort før, hvilke artister man har jobbet med og hvordan de har blitt tatt hånd om på afterparty.

I vinter fikk et arrangement D'marco sto bak, som solgte billetter til Justin Biebers etterfest nettopp natt til lørdag forrige uke, kritikk av konsertarrangøren for at de solgte falske billetter til uvitende fans.

Det reagerer D'marco på.

– Jeg tenker at folk burde finne ut av fakta før de uttaler seg. Vi la ut billetter for at folk skulle sikre sin plass istedenfor å stå i kø i flere timer. Men selvsagt tenker konsertarrangøren på at de ikke vil miste sine kunder. Og selvsagt vil Justins fans heller gå på nattklubb hvor det ikke er så mange som kommer inn, istedenfor konserten. Kanskje får gjestene til og med feste med artistene, sier han, og understreker at han har planer om flere etterfester med internasjonale artister i fremtiden.