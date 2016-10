Byr svimlende sum for Justin Biebers brukte melkeglass

En pub-ansatt har sett sitt snitt til å bli rik etter at Justin Bieber i forrige uke besøkte restauranten han jobber på.

Den kanadiske popstjernen (22) befinner seg på verdenturné, og torsdag i forrige uke inntok han en enkel fiskemiddag på et hotell i Essex, melder ABC News.

Til laksen og potetmosen skal Bieber ha bestilt et glass melk. Da måltidet var over, skal en ansatt i restauranten ha lagt beslag på det brukte melkeglasset og lagt det ut for salg på auksjonsnettstedet eBay.

Fått det med deg? Denne nordmannen følger Bieber på turné

I skrivende stund er budet på over 650.000 kroner. Ivrige «Beliebers» eller andre samlere har fortsatt mulighet til å sikre seg klenodiet. Auksjonen avsluttes i morgen, 21. oktober.

«Jeg jobber på Kings Oak Hotel, der Justin Bieber var på besøk i går. Han spiste middag, og vi tok vare på melkeglasset hans. Det har ikke blitt vasket!», skriver selgeren.

Elleville eiendeler: Sjekk hva som selger

FANS: Biebers tilhengere er kjent for å være ekstra ivrig. Her ser vi to ta selfies med voksfiguren i Madame Tussaud-kabinettet i London i forrige uke. Foto: AP

Pub-manager Amy Potter (24) sier til Essex Live News at de ble sjokkert da superstjernen plutselig spaserte inn i lokalet.

– Vi så alle disse sikkerhetsvaktene utenfor og fleipet med at «tenk om det er Justin Bieber», og så var det ham, sier Potter til avisen.

Fikk du med deg? Toppbloggerne slakter Bieber

At fans og andre blar opp gigantsummer for å sikre seg ting som har vært i stjernenes eie, er ikke nytt. Nylig gikk Claptons gitar under hammeren for 380.000 kroner. Det samme gjorde en sjelden Beatles-plate – til den nette sum av nesten en million kroner. Brukte melkeglass er imidlertid ingen gjenganger på auksjonene.

Det hender derimot at kjendisene selv legger ut de villeste og rareste klenodiene for salg. Entusiaster har punget ut store beløp for kjendisenes brødskiver, hullete sokker og brukte graviditetstester.

Husker du denne? Solgte skjorte med John Lennons blod

Bieber holdt nylig to utsolge konserter i Telenor Arena i Bærum:

VGs anmeldelser: Den første konserten, den andre – og en beliebers vurdering

Les også: Ba norske fans om unnskyldning