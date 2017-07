Derfor kler ikke Julie Bergan av seg

TRONDHEIM (VG) 22-åringen sier det bare ville gjort henne vondt om nakenhet skulle være det som gjorde karrieren hennes stor. Da kunne hun heller latt være, mener hun.

Julie Bergan har det siste året både varmet opp for Justin Bieber i Oslo, og fjorårets singel «Arrigato» er streamet snart 70 millioner ganger på Spotify. Hun har for alvor blitt en del av musikkbransjen, men er likevel tydelig på at hun må gjøre de tingene hun er komfortabel med og fronte verdier hun kan stå for.

– Jeg tror det er veldig viktig at man ikke er noe eller noen andre forteller deg at du skal være, da kan man lett havne i selvdestruktive situasjoner og relasjoner, sier hun.

Bergan forteller at hun er lydhør for dem som vil gi velmenende råd, men at folkene hun jobber med også har respekt for hennes meninger. Hun er særlig tydelig på hvordan hun vil fremstå som artist og kunstner.

– Selv om man deler mye av seg selv i musikken, så er man også et produkt man skal selge til verden, sier hun.

22-åringen har hele tiden vært tydelig på at hun ikke ønsker å kle av seg eller spille på sex i sin karriere.

– Det hadde bare gjort meg vondt i lengden om nakenhet var det som gjorde om jeg ble stor eller ikke. Da vil jeg heller la vær å gjøre det, forteller hun.

– For meg handler det om at man skal jobbe hardt for det man brenner for. Det er musikken som er i sentrum, slår hun fast.

Hun understreker at det er fordi hun ikke er komfortabel med det, og mener at de som ønsker å spille på sex «søren med må få lov til det».

– Jeg syns det er et problem at kvinner lett blir seksualisert fordi de kler av seg, eller at kvinner får merkelapper fordi de er komfortable med nakenhet, legger hun til.

Bergan legger ikke skjul på at hun er opptatt av klær og image, men hun tror at det i bunn og grunn er musikken som selger.

– Likevel er image og hva man har på seg viktig fordi man er veldig synlig som artist. Jeg er en ganske vanlig norsk jente som lett blir inspirert av andre, men så er det viktig for meg å stå frem som et sunt eksempel og tenke at det ikke er alt, sier hun.

MUSIKKEN I SENTRUM: 22 år gamle Julie Bergan fra Skien har hele karrieren vært klar på at hun ikke er komfortabel med å spille på sex. Artisten er for tiden å se på VG-lista-turneen. Foto: Ole Martin Wold

Bergan føler at hun har fått rom til å definere hvem hun vil være som popstjerne. Hun syns det er fint å se at så mange andre kvinner kommer frem og får oppmerksomhet for musikken sin nå.

– Mange skal ha musikkbransjen til å være en konkurransegreie, men egentlig er alle bare skikkelig gode venner. Det føles ut som en egen seier når andre fra Norge får de til, sier hun.

På VG-lista-turneen reiser Bergan sammen med en av sine bestevenninner Fanny Andersen, som også er en fersk popstjerne i Norge. De to er også gode venner med Astrid S som for tiden får internasjonal oppmerksomhet for musikken sin.

– Det er fantastisk å ha venner man kan støtte seg på og som forstår hva du går gjennom. Vi kjenner oss igjen i hverandres hverdag, og det er lett å få råd og snakke med hverandre om det, sier hun.

– Men vi er egentlig helt vanlige venner, og musikk er ikke alt vi snakker om, legger hun til.

