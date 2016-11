Juleshow-anmeldelse: Blunck, Bettan & Endresen

Jul på det jevne.

Juleshow-premiere: Julestemning på et Blunck, Bettan & Endresen

Med: Øivind Blunck, Elisabeth Andreassen, Tor Endresen, Anne Sophie Endresen, lokale barnekor.

Sted: Drammens Teater

Turnéliste: www.juleshow.no

Ganske tidlig i «Julestemning på et Blunck, Bettan & Endresen» slår Tor Endresen fast at det finnes mange fine julesanger.

«Ja», sier Øivind Blunck. «Og vi klarte ikke velge, så vi skal synge alle sammen».

Les også: Elisabeth Andreassen tilbake på jobb etter ektemannens død

Det er ikke langt fra sannheten. De fire viktigste musikalske stolpene i denne juleforestillingen er alle frenetiske medleyer. Heseblesende potpurrier der vi gjerne blir avspist med ett vers og ett refreng per sang. Den første av dem må ha bakt inn minst 25 stykk. Glem «syv slag».

Bandet, under ledelse av kapellmester Petter Anton Næss, spiller funksjonelt. Scenografien besørges av videoskjermer levert av noe som heter «Main Concept» (dette vet vi fordi logoen deres lyser gjennom hele kvelden).

Endresen den eldre og Andreassen er artister som tilsynelatende kun arbeider i desember og slutten av november (Rune Larsen må lure på hvorfor han aldri fikk en telefon). Endressen den yngre – ja, Anne Sophie er datteren hans – synger fint, mykt, og gir far anledning til å slå bløte vitser på sin egen aldrings bekostning.

SYNGER MED FAR: Anne Sophie Endresen står på scenen med sin far Tor Endresen under denne juleturneen. Foto: Espen Solli

Under «Glade jul», del av medley nummer to, entrer det lokale barnekoret The Soul Children scenen. De er nesten like tallrike som sangene på repertoaret – vi snakker et førtitalls gutter og jenter – og skal få et tung ansvar i løpet av konsertens kommende halvtime. Ikke dumt det. Folk synes gjerne at barn er litt ekstra bedårende når det nærmer seg jul.

Bettan og Anne Sophie fremfører «When You Believe». Amerikansk terapi- og triumfmusikk som intet har med julen å gjøre. Det føles som en aldri så liten lettelse når Blunck, som Ytre Enebakks førsteelsker Fridtjof, entrer scenen på en rusten Corvette.

Lest denne?: Nostalgiske Blunck-skudd

Jeg bryr meg ikke om hva noen sier: Blunck er født til dette. En av de siste i en utdøende generasjon med norske allround- og varietéunderholdere, definitivt en av de ypperste. Den 20 minutter lange monologen hans, er i lengste laget, men likevel nøyaktig det showet trenger på dette tidspunktet.

(Det store sangnummeret hans, «Santa Lucia», var ikke verst det heller. Bluncks «operarøst» er grunnleggende komisk, parodisk. Ikke dermed sagt at den ikke også er ganske fin).

Far og datter Endresen synger «Fader vår» på engelsk før Bettan må snakke kort om dramatikken som har preget privatlivet hennes i 2016 (ektemannen Tor døde i juni). Jeg hadde i bluferdighetens navn håpet at hun skulle slippe, men innser at det var naivt av meg. Hun synger «Gabriellas sång». Ikke en julesang det heller, men la gå.

Et potpurri med sanger fra Disneys julekavalkade blir for fjasete. En Blunck-monolog til, denne gangen om julemat- og drikke, er av middels revykaliber, men godt spilt.

Husk: Tor Endresen avlyser konserter etter rettighetstrøbbel

Så: En medley til! Med én låt i sin midte, «The Christmas Song», som sympatisk nok blir fremført i sin helhet. Endresen den eldre må selvsagt synge «O helga natt før barnekoret kommer på igjen, og en vel lang kveld rundes av med «All Over The World» og «The Prayer». Stemningen er nå mer evangelisk enn jule-aktig.

«Julestemning på et Blunck, Bettan & Endresen» er ikke «classy» som en kveld med Sissel, og ikke sakral som en kirkekonsert. Den etterlater en ikke med den helt store julestemningen.

Det den har, er Øivind Blunck. Neste år, når disse fire sannsynligvis legger ut på vinterveiene én gang til, bør en regissør ha tatt noen tøffe valg. Slik det er nå, er «Julestemning på et Blunck, Bettan & Endresen» vel så mye som lapskaus som juletallerken.

MORTEN STÅLE NILSEN