Paradise-Iselin vil ta opp kampen med Mariah Careys julehit

Da hun var liten var hun redd for julenissen. Nå lover Iselin Michelsen (26) juledronningen Mariah Carey skikkelig konkurranse med låta «Santa's Summer».

– Med «Chewing Gum» ble jeg kåret til tidenes dårligste låt i 2012, så det kan vel ikke bli verre enn det. Så denne gangen satser jeg på og bli nummer én istedet! sier Michelsen til VG.

Hun tar like gjerne sikte på å overta hegemoniet fra låten som alltid dukker opp i ved juletider, spesielt når den romantiske komedien «Love Actually» går på repeat, nemlig Mariah Careys «All I Want For Christmas».

MOVE OVER, MARIAH: Iselin Michelsen vil bli nummer én til jul. Foto: Privat , PRIVAT

– Idéen var å lage en julesommerlåt. Sangen svarer på spørsmålet: Hva gjør julenissen på sommeren? Alle vet hva han gjør på vinteren. Men på sommeren, hva gjør han da? Det var ikke min idé, det var produsentene som hadde ideen, men jeg syntes det hørtes moro ut, og det var det jo også.

– Ikke selvhøytidelig



Iselin frykter ikke kritikerne som sist gang langt fra var nådig i sin dom over låten hennes.

– Jeg er ikke nervøs, jeg vet jeg vil få en del negativ respons på dette, men det er ikke noe jeg tar meg nær av. Jeg er ikke så selvhøytidelig og gjør det jeg føler for uten å bry meg noe om hva andre mener om det jeg gjør, sier hun.

Iselin Michelsen braste inn i offentligheten i 2012 via TV3-reality'en «Paradise Hotel», og samme år ga hun ut debutsinglen «Chewing Gum». Nå kommer oppfølgeren - «Santa's Summer» - som det altså tok fire år å lage.

I mellomtiden har Michelsen jobbet som glamour- og undertøysmodell.

– Jeg fikk tilbud om å være med på dette prosjektet nå, og det syntes jeg hørtes gøy ut, så derfor takket jeg ja. Jeg synes det er gøy å drive med musikk, og skulle det dukke opp flere tilbud, er jeg åpen for mer, sier Iselin Michelsen til VG.

Som i tilfellet med «Chewing Gum» er også videoen til «Santa's Summer» laget av Lars Skaland i Rec Film.

– Hva er det beste med julen for Iselin Michelsen?

– Det beste med julen er å tilbringe tid med familie og venner. Spise god mat, og selfølgelig gavene undet treet, man blir aldri for gammel for det. Jeg var livredd julenissen da jeg var liten, siden jeg syntes han så skummel ut, men jeg likte at han kom med gaver til meg da!