JOWST vant MGP - vil endre sceneshowet til Eurovision

OSLO SPEKTRUM (VG) Norsk elektronisk musikk seiler i medvind internasjonalt. Nå også i Eurovision Song Contest i mai.

JOWST tok seieren!

Og slo Åge Sten Nilsens band Ammunition på tampen av nedtellingen.

– Takk til hele Norge som har stemt på vårs, sa Joakim With Steen da seieren var et faktum.

Steen er mannen bak JOWST. Han takket blant andre sin nyfødte datter fra scenen.

– Jeg tror ikke hun så dette på TV, men jeg skal vise henne når hun blir eldre, ler Steen, som forteller at han har besøk av svigermor.

– Så da får jeg sove om natten. Hun hjelper med barnepass.

Steen røper også at han har satset penger på seg selv som vinner.

– Fint å fremføre noe annet enn enn en typisk kjærlighetslåt, er hans vurdering av kveldens vinnerlåt «Grab The Moment».

Han vurderer å vise ansiktet i Kiev, og innrømmer at det er «noe Alan Walker» over hjelmen han bruker på scenen.

Med seg har Steen vokalist Aleksander Walmann, som tidligere har en annenplass i TV2-konkurransen «The Voice» på CV'en.

– Da de sa hele navnet mitt, var det som en eksplosjon i hodet. Sjukeste jeg har opplevd, jubler han til VG.

– «The Voice»-andreplassen har vært det beste. Til nå. Helt sykt.

Walmann følte at alt fungerte på scenen i kveld. Det fungerte også å ikke være forhåndsfavoritt.

– Ja, vi var underdogs, mener Walmann, som gleder seg til å se reprisen av programmet.

I Kiev vil de ha mer konfetti og flammer. Jobben fremover blir å finpusse showet.

– Og vi skal ha med korister, sier Walmann.

Og han har ambisjoner:

– Nå er det lov å være litt tøffe og si at vi går for førsteplassen. Vi går all in.

I år gikk NRK tilbake til ordningen med å involvere en internasjonal jury bestående av ti land, som fikk si sin mening i den første delen av finalen.

JOWST var også den internasjonale juryens favoritt.

JOWST skal representere Norge i den internasjonale Eurovision-finalen i Ukraina i mai. I Kiev arrangeres semifinaler 9. og 11. mai, hvor deltakerne må kvalifisere seg til finalen 13. mai.

VGs anmelder ga fremføringen av vinnerlåten terningkast 5 i sin anmeldelse.

«Dette er fløyel! Gyngende fløyelsputer i moderne puls, og det er jo dette vi nordmenn eksporterer mest av akkurat nå; mjuk mjuk EDM med en god vokalist til», mente Stein Østbø.

Sverige kåret også sin vinner lørdag kveld. Det var Robin Bengtsson som gikk helt til topps med låten «I can't go on».

De svenske TV-seerne ga ham en tredjeplass, men han fikk flest stemmer fra den internasjonale juryen. Dermed vant Bengtsson sammenlagt og får reise til Kiev i mai.

Valen slet med nervene



Forhåndsfavoritt Kristian Valen nådde ikke den norske gullfinalen.

Åge Sten «Glam» Nilsens band Ammunition ble siste gullfinalist.

Valen meldte på Facebook i ettermiddag at han var «MEGET» nervøs foran kveldens Grand Prix-opptreden – og at han varmet opp med vodka og voldsfilm i natt.

Programleder Morten Hegseth på VGTVs «Panelet», som diskuterte MGP heftig med Jan Fredrik Karlsen tidligere i uken, er sterkt kritisk til showet som ble presentert på statskanalen denne lørdagskvelden.

– Snappen fra tanten min oppsummerte Valens opptreden best: «Jeg lurer på når han plutselig skal si «alt var jo bare tøys, HAHA, tullinger»». Jeg holdt meg fast i sofaen da han sang. Da jeg begynte å se MGP i kveld orket jeg ikke mer etter fem minutter og slo over til SVT. Så fikk jeg dårlig samvittighet, gikk tilbake til NRK, og forskjellen var som gå fra en produksjon i milliardklassen i USA (Melodifestivalen) til en kulturmønstring i Toten (MGP). Musikken er dårlig, sceneshowet er en komedie og regien er billig. Noen må gå.

VAR NERVØS: Kristian Valen. Foto: Frode Hansen , VG

Som en av forhåndsfavorittene – og det mest profilerte navnet – var Kristian Valen likevel ikke altfor optimistisk i dagens Facebook-post.

« ... dette er imot alle odds og jeg føler meg ikke verdig pga. denne sangen ble kun laget for egen terapi og ikke for å bli en "hit/vinne noe". Så vil jeg nok dessverre felle noen tårer, og det er jo direkte ødeleggende for macho ryktet :)»

Natt til lørdag meddelte han også hva han varmet opp med: Sprit og Ridley Scotts moderne klassiker «Gladiator», med Russell Crowe i hovedrollen.