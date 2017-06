Rockekonsert stoppet i Jordan – fordi vokalisten er homofil

Bandet Mashrou’ Leila har blitt nektet innreise i Jordan for andre år på rad, angivelig fordi sangeren er homofil.

Det libanesiske bandet skulle etter planen opptre i nabolandet senere denne måneden, men konserten ble stoppet av landets innenriksminister. Det melder CNN.

Bandet ble også stoppet i Jordan i fjor.

Dette skjer etter en kampanje fra medlemmer av det jordanske parlamentet som protesterte mot konserten. Landets turistminister sier til CNN at avlysningen kommer etter protester, «som ikke kunne ignoreres». Turistministeriet hadde allerede godkjent konserten.

Noen grunn til avlysningen er ikke opplyst av innenriksministeriet, men ifølge parlamentsmedlemmet Dima Tahboub er grunnen at sangeren, arabiskamerikanske Hamed Sinno, er åpent homofil. Dette var også grunnen til at hun og flere parlamentsmedlemmer protesterte mot konserten.

PÅ HJEMMEBANE: Fiolinist Haig Papazian, vokalist Hamed Sinno, og gitarist Firas Abou Fakher på scenen i Beirut i 2015. Foto: Mohamed Azakir , Reuters

– De fleste av Jordans folk er klare på at vi ikke skal ta imot et slikt band i Jordan, sier hun, og legger til at bandets meninger og tekster om seksualitet strider mot religionen og normene i Jordan.

Bandet har lagt ut en melding hvor de beklager kampanjen mot dem i Jordan, og sier de er lei seg fordi de ikke får spille for sine jordanske fans. De har også mottatt en rekke dødstrusler, og sier de ikke akter å la seg stoppe av dem.

Bandet ble etablert i 2008 på det amerikanske universitetet i Beirut.

– Vi er musikere og vi vil spille konserter. Vi vil fortsette å lage musikk. Dette er jobben vår. Så når et helt land stopper deg fra å spille musikken vår er det som et slag i ansiktet, sier bandets fiolinist Haig Papazian.

Han sier man av kampanjen i Jordan kan få inntrykket av at hele bandet er homofile, og at det er alt det handler om.

– Det er som om de tror at hvis du kommer på konserten og hører musikken, så blir du homo. De vet ikke hva dette bandet er.

Stoppingen av konserten fordømmes på lederplass i den engelskspråklige avisen The Jordan Times.

– Ethvert demokratisk samfunn forstår at mindretallet også har rettigheter, og å beskytte minoritetenes er like mye en del av demokratiet som det er at flertallet skal styre.