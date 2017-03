Jon Bon Jovi snakker ut om bandkollegaens avskjed

Richie Sambora og Jon Bon Jovi holdt sammen i bandet i 30 år før gitaristen forlot skuta. Nå snakker Jon Bon Jovi om kompisens avskjed.

Bandet er et av de mest suksessrike fra USA de siste 30 årene, og i alle år var det vokalist Jon Bon Jovi og Richie Sambora som stod i front.

Men i 2013 var samarbeidet over, da forlot Richie Sambora Bon Jovi. I et senere intervju har han antydet at Jon ønsket å underholde publikum alene, etter at det i pressemeldingen da bruddet ble kjent kun ble opplyst at han ikke ville være med videre av personlige grunner.

GLADDAGENE: Richie Samboar og Jon Bon Jovi sammen mens førstnevnte fortsatt spilte i Bon Jovi. Foto: Jennifer Graylock , AP

Nå har Jon Bon Jovi latt seg intervjue på NBC hvor han snakker om avskjeden. Den joviale rockeren fra New Jersey er høflig mot sin gamle bandkollega.

– Det som var da var da, nå er nå. Du har aldri hørt meg si noe negativt om fyren, jeg elsker ham for alltid, men det var ingenting som kunne hindret meg på tross av hans avskjed.

Selv innrømmer han at han tok en lang pause etter turneen i 2013.