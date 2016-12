John Legend: Kanyes møte med Trump var PR-stunt

Artisten John Legend sier han er skuffet over at Kanye West støtter Donald Trump.

I et intervju med det franske nettstedet Clique får Legend spørsmål om han kunne møtt den påtroppende presidenten, slik West gjorde tidligere denne uken. Videoen av intervjuet er blant annet delt av musikkmagasinet Rolling Stones og omtalt av nettavisen Huffington Post.



– Jeg tror ikke det er umulig å diskutere saker med Trump, men jeg vil ikke bli brukt som et PR-stunt og det tror jeg Kanye ble, svarer Legend i klippet.

Husker du? Fikk baby – og en Kygo-låt

Artikkelen fortsetter under videoen

John Legend, som for øvrig er venn av Kanye West, forteller at han er skuffet over at rapperen støtter Donald Trump. Legend mener at Trumps løfter har skapt bekymringer for veldig mange.

– Jeg mener at han har vært giftig for landet, sier han.

– Tror du han hadde andre tanker i hodet? spør journalisten.

– Hva enn som foregår i hodet hans, så er jeg uenig, svarer Legend.

Tilbake på Twitter

Legend var blant kjendisene som var bekymret for Kanye Wests helse da han ble innlagt på sykehus i slutten av november. Da Donald Trump og Kanye West møtte pressen etter deres møte i Trump Tower denne uken, sa den påtroppende presidenten kun at de to hadde diskutert livet.

Fikk du med deg? Tilbake i offentligheten etter innleggelsen

Samme dag tok rapperen til Twitter, der han skrev at han ville møte Trump for å diskutere problemer som mobbing, lærerstøtte, modernisering av pensum og vold i Chicago.

Rapperen, som ikke har lagt ut noe i sosiale medier siden oktober, la til at han mener det er viktig å ha en direkte linje til den påtroppende presidenten om man ønsker forandring i samfunnet.

Husker du? Gikk bananas på Twitter

Den siste tweeten for anledningen inneholdt kun emneknaggen #2024.

Tidligere har West ytret at han vil stille som president i 2020, men dette kan nå se ut til at han har forskjøvet med fire år.