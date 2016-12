Jennifer Lopez og Drake setter fart på romanseryktene

Superstjernene har lagt ut hvert sitt bilde på Instagram der de ligger omslynget på en sofa.

Internasjonale medier har de siste månedene lurt på om det har oppstått søt musikk mellom Drake (30) og Jennifer Lopez (47).

USA Today samlet for kort tid siden alle tegnene de to hadde lagt ut i sosiale medier, og analyserte dem. De trakk frem at Drake en rekke ganger hadde vært på showet Lopez har i Las Vegas.

I tillegg har de to superstjernene blitt observert sammen flere ganger siden de begge ble single. Nå virker det derimot som om de to har valgt å vise verden at de, om ikke annet, er nære venner.

I et bilde både Drake og Lopez har lagt ut på hver sine Instagram-kontoer, kan man se at paret ligger tett omslynget på en sofa. Daily Mail går langt i å tolke dette som en bekreftelse på at de to er et par.

Begge artistene har lagt ut det samme bildet, og i løpet av den første timen har de tilsammen fått over 600.000 likerklikk og mer enn 30.000 kommentarer.

Jennifer Lopez har hatt et av-og-på-forhold til Caspar Smart i fem år, før de to i sommer avsluttet det hele, ifølge People.

Selv om det aldri ble helt bekreftet, har Drake vært koblet til Rihanna det siste året. Det nærmeste de kom å bekrefte forholdet var den følelsesladede talen Drake holdt for artisten før han ga henne Michael Jacksons Video Vanguard Award under MTV Music Video Awards i sommer.

Videoen av de to på scenen ble sitert av en rekke medier, blant annet Rolling Stones og US Weekly.

Likevel dabbet kontakten mellom de to av i høst. Ifølge E! News så sluttet Rihanna å følge Jennifer Lopez på Instagram i julen.