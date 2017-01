Janet Jackson (50) ble mor

Popstjernen Janet Jackson har blitt mor for første gang i en alder av 50 år.

Det melder flere amerikanske medier og nyhetsbyråer tirsdag kveld, deriblant Reuters.

Der sier en talsmann for Jackson at det ble en gutt og at alt står bra til med mor, far og barn.

«Janet Jackson og hennes ektemann Wissam Al Mana er henrykt over å ønske sin nye sønn Eissa Al Mana velkommen til verden», heter det i uttalelsen.

Talspersonen understreker at fødselen var ukomplisert.

«Janet hadde en stressfri og sunn fødsel og hviler nå komfortabelt».

Janet Jackson og hennes forretningsektemann giftet seg i 2012 - Jacksons tredje ekteskap. I april i år utsatte Janet Jackson sin «Unbreakable»-turné fordi de to ønsket å konsentrere seg om å stifte familie.

I oktober hadde det åpenbart lykkes; da bekreftet hun graviditeten og viste sin gravide mage eksklusivt i People Magazine.