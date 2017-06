Jada Pinkett Smith raser mot Tupac-film

Skuespilleren har vært lite til overs for den nye biografifilmen om raplegenden Tupac Shakur som døde bare 26 år gammel i 1996. Hun kaller filmen sårende.

Det er på Twitter skuespilleren, som er gift med Will Smith, går til angrep på biografifilmen om Tupac Shakur, som har norsk premiere neste uke. «All Eyez On Me» heter den.

DØDE I 1996: Tupac Shakur ble skutt 7. september 1996, og døde 13. september samme år. Foto: Frank Wiese , AP

Hun har sett filmen, og har sendt ut en rekke med tweets om den. Hun var selv en nær venn av Tupac og gikk på videregående skole med ham. I filmen spilles hun av Kat Graham.

«Unnskyld meg, forholdet mitt til Pac er for dyrebart til at jeg vil la scenene i «All Eyez On Me» skal representere sannheten», skriver hun ifølge Hollywood Reporter.

Hun refererer også til en scene hvor Tupac leser et dikt for Smith.

«Pac leste aldri det diktet til meg. Jeg visste ikke at det eksisterte før jeg så det på trykk i boken hans».

Hun skriver også at Tupac aldri sa farvel til henne før han dro til Los Angeles, og at hun aldri har vært på konsert med han på hans ønske, og at de aldri kranglet backstage, som filmen åpenbart portretterer.

– Hvordan man har omskapt hvordan forholdet mitt var til Pac har vært veldig sårende, skriver hun, samtidig som hun har unnskyldt til de to skuespillerne som portretterer henne og Tupac.

Smith har tidligere snakket med talkshowverten Howard Stern om sitt forhold til Tupac, som hun understreket kun var av det platoniske slaget.

– Det var en gang jeg tenkte «kyss meg! Så ser vi hvordan det går». Og det var det mest motbydelige kysset for oss begge. Den eneste måten jeg kan få forklart det er at høyere makter ikke ønsket at vi skulle gjøre det, sa hun ifølge Daily Mail.

Filmen har fått hard medfart fra kritikerne etter premieren torsdag. På siden Rottentomates.com, som samler anmeldelser, har filmen en kjempelav score på 27 prosent.

Klumsete og uinspirert er to av ordene New York Times' kritiker bruker for å beskrive filmen.



