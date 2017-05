Italiener med dansende «gorilla» Eurovision-favoritt

Francesco Gabbani (34) har allerede tatt YouTube med storm. Nå seiler han opp som favoritt til å vinne i Kiev.

Italia har ikke vunnet Eurovision siden 1990 da Toto Cutugno fikk hele Europa til å synge «unite unite Europe» i låten «Insieme: 1992».

Nå er det Eurovision-optimisme i støvellandet igjen. Årets bidrag er sunget på italiensk og heter «Occidentali’s Karma». Den blir fremført av 34-åringen Francesco Gabbani, og er en satirisk låt om vestlige som omfavner østlig kultur for «trøst» og frelse, med referanser som buddhisme, nirvana, og yoga.

Låten har allerede blitt en megahit på YouTube, med over 106 millioner visninger. Det skal ifølge Express.co.uk være rekord for en Eurovision-låt.

– Forskjellige kulturer og land vil elske den, sier opphavsmannen selvsikkert til avisen.

BLIKKFANG: Francesco Gabbani og gorilliaen kan danse seg helt til topps i Melodi Grand Prix. Foto: Ettore Ferrari , AP

– Den appellerer til folk i alle aldre. Den fører musikkelskere sammen, og håpet er at de også vil få med seg teksten og tenke på den, sier han.

På denne bloggen kan du lese en engelsk oversettelse avteksten.

Låten er nå favoritt til å vinne Eurovision, skal vi tro nettstedet oddschecker.com, en side som samler odds fra forskjellige selskaper.

Den italienske sjarmøren har med seg et annet blikkfang på scenen også. Mot slutten av låten kommer nemlig en dansende gorilla, eller ihverfall et menneske kledd ut som en gorilla på scenen og danser låten ut.

Gabbani hadde egentlig gitt seg på scenen for å fokusere på låtskriving. En forlegger overtalte ham imidlertid til å skrive en låt til den populære Sanremo-festivalen i Italia, og Gabbani vant i fjor som årets nykommer. I år gikk han helt til topps med «Occidentali’s Karma» i Sanremo, og nå er han altså klar for Eurovision for hjemlandet sitt.