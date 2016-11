Selena Gomez vant American Music Award: Takket med å snakke om personlige problemer

Superstjernen, som lenge har slitt med angst og depresjoner, benyttet anledning til å komme med åpenhjertig og svært personlig takketale.

– Enten dere vil eller ei, så kjenner vel de fleste av dere til hvordan jeg har hatt det. Jeg var bare nødt til å ta en pause. Jeg hadde alt, men var fullstendig ødelagt på innsiden, innledet Selena Gomez sin takketale med, skriver nettstedet ET.

Søndag ble Gomez tildelt en American Music Award i Los Angeles i klassen for «Favorite Female Artist - Pop/Rock». Det er 24 åringens første American Music Award-pris. Dette er også første gangen Selena Gomez opptrer offentlig på tre måneder etter at det tidligere i høst ble kjent at hun avlyste sin Europaturne - inkludert en på forhånd utsolgte konserten i Oslo Spektrum 13. oktober.

24-åringen forklarer selv at plagene er relatert til lupus-diagnosen hun fikk i fjor høst. Og at hun slet med panikkangst og depresjoner.

– Jeg forsøkte å ta meg sammen såpass at jeg ikke sviktet mine fans - men jeg tok meg så mye sammen at jeg sviktet meg selv i stedet, fortsatte Gomez.

Deretter vendte hun oppmerksomheten mot sosiale medier og farene som ligger der:

– Jeg vil ikke se kroppene deres på Instagram, jeg vil se alt annet. Jeg er så takknemlig for at jeg hver dag kan dele det som er viktig for meg, med mennesker som er viktig for meg. Jeg er veldig takknemlig overfor for mine lojale tilhengere, som støttet meg og som er der. Jeg vet ærlig talt ikke hva som gjør fortjener det. Men er du nedfor, sliter du. Vit at det trenger ikke å være slik. Vit også at jeg bryr meg om mennesker og det gjelder også deg, sa hun med adresse til sine tilhengere.

Det vakte oppsikt verden over da Selena Gomez gikk åpent ut og fortalte om problemene sine.

– Jeg har funnet ut at angst, panikkanfall og depresjoner kan være konsekvenser av lupus, sier hun til bladet People.

– Jeg vil være proaktiv og konsentrere meg om helsen og min egen lykke. Den beste måten å gjøre det på, er ved å ta en pause, sa hun den gangen.

Gomez har tidligere vært innlagt til rehabilitering i forbindelse med det som da ble beskrevet som «følelsesmessige problemer».

Gomez, som i flere år hadde et av-og-på-forhold til den kanadiske popstjernen Justin Bieber (22), var nylig i Instagram-feide med eksen.