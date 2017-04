Janet Jackson viser frem sønnen for første gang

Midt i oppstyret rundt bruddet fra ektemannen, publiserte Janet Jackson (50) natt til lørdag det første bildet av sin lille sønn, Eissa på Instagram.

– Babyen min og meg etter at han har sovet, skriver den nybakte – og nyseparerte mammaen på sin Instagramprofil.

Eissa kom til verden i begynnelsen av januar – og den gangen het det i en uttalelse fra Jackson:

«Janet Jackson og hennes ektemann Wissam Al Mana er henrykt over å ønske sin nye sønn Eissa Al Mana velkommen til verden», heter det i uttalelsen.

Talspersonen understreker at fødselen var ukomplisert.

«Janet hadde en stressfri og sunn fødsel og hviler nå komfortabelt», het det videre.

Men i begynnelsen av påskeuken ble det kjent at Janet Jackson og ektemannen Wissam Al Mana går fra hverandre.

– I første omgang er det bare snakk om en separasjon, understreket en talsperson for Jackson samtidig som han bekreftet bruddet.

Ifølge amerikanske medier, skal kilder som står Janet Jackson nær at noe av årsaken til bruddet mellom Jackson og Al Mana, ligger i at hun opplevde at han var altfor kontrollerende, at hun hadde latt han bestemme hvordan hun skulle fremstå. Ikke bare privat, men også på scenen.

En rekke forskjellige internasjonale medier har den siste tiden omtalt bruddet mellom Jackson og hennes åtte år yngre ektemann. Blant annet skriver Mail on Sunday at Janet Jackson vil fortsatt bo i London sammen med sin sønn Eissa.