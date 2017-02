Gravide Beyoncé klar for Grammy Awards

Siste gang avslørte Beyoncé Knowles (35) graviditeten på scenen. Nå er hun klar for et nytt stort show.

Både Entertainment Tonight og People skriver at superstjernen er klar for Grammy-showet 12. februar.

– Vi snakket sammen om den store babynyheten på telefonen, men hun hørtes litt sliten ut fordi hun hadde jobbet så mye med sin opptreden under Grammy-utdelingen, forteller faren, Mathew Knowles.

Sist gang avslørte Beyoncé graviditeten fra scenen, mens hun denne gangen har fortalt om at hun venter tvillinger i forkant av en stor opptreden.

Ifølge Billboard har Beyoncé brukt store deler av torsdagen til å øve foran Grammy-utdelingen sammen med sine dansere. Hun er forøvrig med sine ni nominasjoner, den artisten som har fått flest nominasjoner til årets Grammy. Ikke bare det, hun er også den kvinnelige artisten som gjennom hele Grammys historie har fått flest nominasjoner med intet mindre enn 62 så langt.

Det var onsdag kveld norsk tid Beyoncé slapp tvillingnyheten på sin instagram-konto. I løpet av den første timen hadde den populære artisten fått 2.4 million likes og mer enn 166,000 kommentarer på innlegget, skriver People.

Mindre enn åtte timer etter at nyheten var sluppet, var det 6,4 millioner likes og mer enn 339.000 kommentarer. Et bilde som viser Beyoncé poserer med babymage og med et grønt sjal over hodet. Bak henne er en stor, fargerik blomsterkrans og hun sitter på knærne med en liten shorts og lilla BH.

– Det er verdensrekord, skriver Huffington Post med referanse til Guinness World Records.

Under bildet skriver hun:

«Vi vil gjerne dele vår kjærlighet og lykke med dere. Vi har blitt velsignet to ganger. Vi er utrolig takknemlige for at vår familie vil vokse med to, og vi takker for alle deres velsignelser. - The Carters.»

Det er ikke første gangen Beyoncé setter rekorder i sosiale medier. Forrige gang hun var gravid og slapp nyheten under MTV Awards i april 2011 utløste det ny rekord i antall twitter meldinger per sekund.

Denne gangen slo Beyoncé rekorden til Selena Gomez fra juni 2016 med over en million likes på publiseringstidspunktet.