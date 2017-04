Går ut med kjærlighetserklæring til sin fraseparerte kone Janet Jackson

En knapp uke etter at det ble kjent at Janet Jackson og hennes ektemann Wissam Al Mana går fra hverandre, publiserer han en følsom kjærlighetserklæring til henne på sine egne nettsider.

– Takk for din hengivenhet, takk for din kjærlighet. Du er den vakreste personen jeg kan tenke meg, sier Wissam Al Mana på sine private nettsider.

Det var Fox News som først omtalte saken.

Den 42 år gamle milliardæren, som opprinnelig kommer fra Qatar og som giftet seg med Janet Jackson i 2012, har illustrert sin oppdatering med et stort svart/hvitt bilde av sin fraseparerte kone og han skriver videre:

– Takk for at du er min beste venn. jeg elsker deg så høyt.

Wissam Al Mana skrev sin kjærlighetserklæring på fredag, samme dag som Janet Jackson postet et bilde på sin instagram-konto av seg selv og lille Eissa «after a nap».

Lørdag ble Wissam Al Mana både observert - og fotografert på tur i parken i London. Bildene som er publisert i Daily Mail, viser en nybakt - og nyseparert pappa som helt åpenbart både er stolt over og glad i sin lille sønn.

Lille Eissa kom til verden i begynnelsen av januar – og den gangen het det i en uttalelse fra Jackson:

«Janet Jackson og hennes ektemann Wissam Al Mana er henrykt over å ønske sin nye sønn Eissa Al Mana velkommen til verden»

Men i begynnelsen av påskeuken ble det kjent at Janet Jackson og ektemannen Wissam Al Mana går fra hverandre.

– I første omgang er det bare snakk om en separasjon, understreket en talsperson for Jackson samtidig som han bekreftet bruddet.

Ifølge amerikanske medier, skal kilder som står Janet Jackson nær at noe av årsaken til bruddet mellom Jackson og Al Mana, ligger i at hun opplevde at han var altfor kontrollerende, at hun hadde latt han bestemme hvordan hun skulle fremstå. Ikke bare privat, men også på scenen.

I følge ET opplyser kilder som står Jackson-familien nær, at Janet Jackson har det bra, bruddet til tross.