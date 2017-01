Ellie Goulding på skitur i Rondane

Forrige gang var hun i en politianmeldt ulykke. Det har ikke skremt popstjernen bort fra norsk natur og vinter.

Et år tilbake var den millionselgende britiske artisten passasjer i en beltebil som gikk gjennom isen i Valdres.

Men selv om hun ble redd den gangen, har hun fortsatt dragning mot norske vinterlandskap.

Goulding har endog spent på seg ski under det nye norgesoppholdet.

Tirsdag tilbragte hun på innleide slalåmski i Mysuseter Skianlegg i Rondane.

Det forteller anleggets daglige leder Ole Anders Nårstad.

PASSE MED PLASS: Ellie Goulding fikk bakken for seg selv. Foto: PRIVAT

– De to ville gjerne ha bakken for seg selv, sier han.

Anlegget er vanligvis stengt på ukedagene, men gjorde et unntak for Goulding og hennes venn Inge Solheim, som også trakk i trådene under stjernens forrige norgesferie.

– De var der i tre-fire timer, forteller Nårstad.

Dette skal ha vært første gang Goulding prøvde seg på slalåm. Og litt knall og fall ble det.

I MER KJENT STIL: Ellie Goulding på Jingle Bell Ball i London 4. desember. Foto: GETTY

– Til ikke å ha kjørt før var hun flink. Og Solheim er en god læremester, sier anleggslederen.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte skituren.

Vil redde naturen



På Instagram har Goulding de siste dagene postet flere bilder fra dette norgesoppholdet.

Hun er åpenbart sugen på å ta mye norsk natur i nærmere skue.

Blant annet har hun latt seg avbilde ved Nærøyfjorden i Aurdal kommune, Sogn og Fjordane.

– Jeg får mer og mer ærefrykt for naturen, og det er derfor jeg ønsker å redde den. Beskytt det du elsker, skriver hun til sine 13 millioner følgere.