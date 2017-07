Chris Medina og hans norske kjæreste har blitt foreldre

3. juli ble paret foreldre til en liten jente som skal hete Mila.

Den nybakte faren har skrevet et innlegg på Instagram, hvor han har lagt ut bilde av far og datter fra sykehussengen på Ullevål. Han skriver at den lille jenta har holdt ham våken i tre dager:

«Dag 1 andre juli banket du på, dag 2, tredje juli klokken 2 kom du, dag tre, fjerde juli kom stemmen din, omtrent like høyt som din fars» skriver Medina.



Medina meddeler til VG at det nybakte foreldreparet synes det er greit med omtale av den nyfødte babyen. De har imidlertid ikke tid (forståelig nok) til å kommentere fødselen ytterligere.

Den nyfødte jenta er Chris Medina (33) og Gotaas første barn sammen. I desember delte de nyheten med verden ved å henge et ultralydbilde på juletreet. Da fortalte også den amerikanske artisten at han ønsket å flytte til Norge.

Paret har kjent hverandre siden Medinas første Norgesbesøk i 2011, men først i 2015 avslørte de at de var et par.

Artisten er kanskje mest kjent for sangen «What are words» om sin daværende forlovede, Juliana Ramos, som ble alvorlig skadd i en trafikkulykke. Den lå 39 uker på VG-lista i 2011.

I desember fortalte Medina til VG at han fremdeles vil holde kontakten med Ramos. Han sa også at med litt planlegging så regnet han med å kunne balansere å bo i Norge med hyppige besøk til hjembyen Chicago.