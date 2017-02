Ingen norske Grammy-vinnere

Det ble ikke Grammy på norske Stargate som måtte se seg slått av Timberlake under nattens prisutdeling. Heller ingen av de andre norske som var nominert nådde opp denne gangen.

Stargate var nominert i kategorien «Best song written for visual media», for Shakira-låten «Try Everything», som den norske duoen Mikkel S. Eriksen og Tor Erik Hermansen har skrevet sammen med Sia Furler.

I stedet var det Timberlake sammen med Max Martin, Shellback for «Can't Stop The Feeling!» som stakk av gårde med årets Grammy i denne klassen.

Heller ikke Cashmere Cat (Magnus August Høiberg fra Halden) nådde opp denne gangen. Han var nominert i kategorien «Best R & B song», som en av tre låtskrivere på Tory Lanez-låten «Luv», men denne klassen var det Hod David & Musze som vant med Lake By The Ocean.

Maja S.K. Ratkje var nominert i klassen «Best surround sound album», for platen «And Sing …». Men denne klassen ble vunnet av Dutilleux: Sur Le Même Accord; Les Citations; Mystère De L'instant & Timbres, Espace, Mouvement.

Den norske lydmannen Morten Lindberg var nominert albumet «Reflections» i (Øyvind Gimse, Geir Inge Lotsberg & Trondheimsolistene) i klassen for «Best engineered album, classical» (beste lydteknikk, klassisk), uten at det ble pris denne gangen.

Pris ble det heller ikke til Øyvind Gimse, Geir Inge Lotsberg & Trondheimsolistene som var nominert i klassen for «Best Chamber Orchestra/Best Small Ensemble» for samme «Reflections». Her var det Steve Reich som ble hedret med Grammy.

I kategorien «Best Choral Performance» var det også en norsk nominasjon ved Elisabeth Holte, Marianne Reidarsdatter Eriksen, Ragnfrid Lie & Matilda Sterby; Inger-Lise Ulsrud fra Uranienborg Vokalensemble. I samme klasse var også nordmennene Edward Gardner som dirigent og Håkon Matti Skrede som chorus master nominert for «Janáček: Glagolitic Mass». Men heller ikke her ble det norsk Grammy i år.

For øvrig var Fred Ball og Cashmere Cat involverte i flere nominerte utgivelser. Ball i forbindelse med Rihannas «Anti» som var nominert i kategorien «Best Urban Contemporary Album» og Cashmere Cat som produsent på låten «Wolves» fra Kanye West-albumet «The Life of Pablo», som var nominert i kategorien «Best Rap Album». Men heller ikke noen av disse produksjonene nådde opp denne gangen.

Den norske produsenten Axident står bak singelen «Company», fra Justin Biebers «Purpose» som var nominert for «Album Of The Year». Men denne klassen var det som kjent Adele som vant med sitt album «25».



