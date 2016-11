Oda Evjen Gjøvåg fra «Idol» 2006 har suksess med Marcus & Martinus

Ti år etter TV-berømmelsen er bergensjenta med på det mest populære norske albumet i høst.

Oda Evjen Gjøvåg (28) var med i «Idol» mens programmet fortsatt var i sin ungdomstid.

Hun ble ikke en av de største stjernene, men fikk mye oppmerksomhet de månedene sirkuset pågikk i 2006.

Gjøvåg endte på åttende plass, og forlot landet noen år senere.

NY KARRIERE: Oda Evjen Gjøvåg jobber nå med TV-produksjon i tillegg til musikken. Foto: PRIVAT

Nå er hun imidlertid involvert i en av Norges største popsuksesser noensinne.

På det ferske Marcus & Martinus-albumet er hun blant låtskriverne på to av sangene – tittelsporet «Together» og «Bae», sistnevnte kåret til platens beste spor av VGs anmelder.

Foreslo «Bae»



Gjøvåg forteller at det var hun som kom opp med ideen om at 14-åringene skulle ha en låt titulert etter den moderne måten å si «babe» på.

– «Bae» var mitt forslag ja. Det virker som om publikum liker låten veldig godt også, sier hun.

– Det er innmari gøy å være med på Marcus & Martinus-platen. Guttene er fødte stjerner, og fyller et hull i markedet nå som Justin Bieber appellerer mer og mer til voksne.

FORLOVET: Oda Evjen Gjøvåg og kjæresten Magnus Bertelsen, et av nøkkelnavnene i Marcus & Martinus-suksessen. Foto: PRIVAT

Gjøvåg legger ikke skjul på hvordan hun har kommet inn i Marcus & Martinus-sfæren: Hun er nemlig kjæreste med duoens hovedlåtskriver og -produsent Magnus Bertelsen.

– Vi sikter mot «Jay Z og Beyoncé»-type business, ler hun.

Farlig blanding



Paret har vært sammen siden mars.

– Det tok litt tid før vi begynte å jobbe sammen, for det er litt farlig å blande business og pleasure. Jeg ville ikke gi Magnus følelsen av at jeg bruker ham for å komme inn i musikkbransjen.

De som måtte tvile på Gjøvågs oppriktighet kan notere seg at paret forlovet seg forrige uke.

– Magnus er jo «the mastermind», mens jeg har fått lov til å hjelpe til litt.

Frem til januar i år tilbragte Gjøvåg seks år i Los Angeles. Der jobbet hun med musikk og utdannet seg til manusforfatter.

– I LA er det veldig vanskelig å komme noen vei om du ikke er noens datter eller er villig til å gjøre ting jeg ikke har lyst til, forklarer hun.

– Det er veldig vanskelig for jenter å bli tatt seriøst i musikkbransjen i LA. Veldig mye fokus på utseendet. Jeg tror jenter blir tatt mer på alvor i Norge.

POPSUKSESS: Marcus & Martinus. Foto: GUSTAV MÅRTENSSON

Vel hjemme har Gjøvåg tatt jobb hos produksjonsselskapet Monday Production, hvor hun blant annet jobber med artistbooking til programmer som Unicef-gallaen og Jahn Teigen-hyllesten.

Som artist er hun tilknyttet selskapet Need Music, og slikt blir det mange eventjobber av.

– Jeg er jo forholdsvis fersk i den norske bransjen, siden jeg har vært så lenge borte, sier Gjøvåg, som synes norsk pop er i fin form og ønsker å jobbe mer med musikken.

Hun forteller at det er sjelden noen stopper henne på gaten for å snakke om «Idol»-tiden nå.

– Men det er noen innbitte fans som husker alt. Ting jeg ikke selv husker engang, haha!