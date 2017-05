Fra suksess med Marcus & Martinus til første singel på egenhånd.

En åttendeplass i «Idol» 2006 er kanskje ikke all verden å bygge en popkarriere på, og det har bergensjenta Oda Evjen Gjøvåg strengt tatt ikke gjort heller.

Et drøyt tiår etter TV-berømmelsen har hun imidlertid hatt fingrene borti det siste Marcus & Martinus-albumet – før hun nå slipper sin første singel, «Run To You».

Artistnavnet ODEE har sitt utspring i tiden da hun bodde i Los Angeles.

– Ingen der kunne uttale «Oda» uten at det ble «odor» – vond lukt – som ikke er så innmari flatterende, forteller Gjøvåg.

CALIFORNIA GIRL: Oda Evjen Gjøvåg tilbragte store deler av 20-årene sine i Los Angeles. Her på bursdagsfeiring i 2014. Foto: PRIVAT

Andre trodde angivelig at navnet hennes hadde med overdose («OD») å gjøre.

– Overdose er faktisk et ganske passende navn til en som meg, som er litt ... mye?

Best i 2006



Man finner ikke mye tenårings-Oda på streamingtjenestene. Man finner imidlertid låten «In It For The Money» fra «Idol»-samleplaten 2006, som i skrivende stund har 3607 avspillinger på Spotify.

– VG skrev at den var platens beste låt og at jeg kunne minne om Gwen Stefani, som er mitt store idol. Det glemmer jeg aldri, ler hun.

Se høydepunkter fra Gjøvågs «Idol»-tid her:

POP-PAR: Oda Evjen Gjøvåg og forloveden Magnus Bertelsen. Foto: PRIVAT

– Samtidig synes jeg at jeg gjorde en bra jobb til å være 17 år. Dog er ikke budskapet helt meg. Jeg har jo stort sett bare vært sammen med fattigluser.

Sammen med hitmaker



Nå er Gjøvåg sammen med låtskriver og produsent Magnus Bertelsen, som har artister som Marcus & Martinus, Alan Walker, Katastrofe og Staysman & Lazz på CV'en.

– Magnus er jo min høyre hånd, og har selvfølgelig gjort produksjonen på «Run To You», mens jeg har skrevet låten.

De utfyller hverandre bra, synes hun.

TOK SIN TID: Oda Evjen Gjøvåg er glad hun ikke forhastet seg med å gi ut musikk etter «Idol». Foto: PRIVAT

– Jeg kan si «jeg vil at dette skal høres ut som om jeg nettopp har kommet ut av fengsel og nå er på vei til butikken for å kjøpe flatbrød», og han vet med en gang akkurat hva jeg mener.

Paret er forlovet, og bryllupsplanleggingen til sommeren 2018 i gang.

Krever bikkje i bryllupet



– Jeg føler ikke selv at jeg er noen «bridezilla». Det eneste kravet jeg har hatt så langt er at vi danser første dansen til «Finn bikkjen» av Casiokids. Og så «Run To You» på repeat resten av kvelden.

Gjøvåg sier hun er godt fornøyd med ikke å ha stresset ut musikk i kjølvannet av «Idol».

– Det er bedre å være tålmodig til man finner en stil man kan identifisere seg med, fremfor å utnytte 15 minutters berømmelse.

Nå lager hun melankolsk pop med Sia Furler og danske MØ som ledestjerner.

– Ambisjonene veksler mellom «håper jeg kan leve av dette neste måned også» og «nu jävlar, nå skal vi virkelig ut i verden», avhengig av dagsformen.

Inntil videre er eksidolet glad for å kunne leve av å reise rundt og synge.

– Men kanskje jobber jeg på Narvesen etter sommeren, det vet man aldri.