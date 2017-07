Jonas Thomassen fra «Idol» 2006 har popsuksess med Vidar Villa

Nå kjemper «Idol»-finalisten mot sin tidligere kjæreste på hitlistene.

Jonas Thomassen (29) og Oda Evjen Gjøvåg (28) ble et høyprofilert tenåringspar vinteren 2006.

Kombinasjonen «Idol» og «puppy love» var en PR- og publikumsvennlig konstellasjon.

De to endte på henholdsvis sølv- og åttendeplass i finalerundene. Men noen videre popkarriere ble det ikke på noen av dem. Etter et par år var forholdet over også.

11 år senere har de imidlertid seilt opp som hitmakere for andre artister.

«Herregud» er oppfølgeren til storsuksessen «One Night Stand», som har nådd sjetteplass på VG-lista og passert åtte millioner avspillinger på Spotify.

SUKSESS: Vidar «Villa» Mohaugen (t.v.) fra Lillestrøm gjør det skarpt med hjelp av samboer Jonas Thomassen. Foto: PRIVAT

På begge låtene er Jonas Thomassen med som musiker og låtskriver.

Samme dag kom den nye Marcus & Martinus-singelen «First Kiss» – med Oda Evjen Gjøvåg som låtskriver, slik hun har vært for duoen tidligere.

– Helt tilfeldig, men veldig artig, sier Thomassen.

Kult med kontrovers



– Gøy at Oda gjør det bra! Hun hører jo hjemme i denne bransjen, synes jeg. Vi treffer på hverandre fra tid til annen, men har ikke så veldig mye kontakt ut over det.

SATSER PÅ NY: Oda Evjen Gjøvåg jobber også som soloartist under artistnavnet ODEE. Foto: PERNILLE SANDBERG

Gjøvåg nøler ikke med å rose ekskjæresten for hans nye suksess.

– Jonas er og har alltid vært kjempeflink! Jeg heier på ham.

Hun er fan av Vidar Villa-prosjektet:

– Låtene deres er smarte, og det er kult at de tør å være litt kontroversielle. Soleklare hits!

JOBBER MED ODA: Marcus & Martinus. Foto: SONY

Søte små



Thomassen gir uttrykk for tilfredshet med å være «bakmann».

– Jeg er egentlig bare glad for å kunne jobbe med musikk. Jeg tror Oda trives like godt som meg med å la de søte små artistene være i fokus.

Gjøvåg påpeker humrende at hun jo prøver seg som artist selv.

– Oftest skriver jeg låter jeg føler andre kan kommunisere bedre enn meg; det er jo kleint for en 28-åring å synge om «First Kiss». Men jeg liker både låtskriverhatten og artisthatten.

POPKOMET: Vidar Villa. Foto: NORDIC BEATS

Får lekser



Vidar Villa (28) trives også med disse hattene – og med makker Jonas, som han deler kåk med i Oslo.

– Uten Jonas hadde jeg nok ikke drevet med dette i det hele tatt, utenom å plage vennene mine på fest. Han er en veldig musikalsk type jeg lærer mye av.

Villa røper at kompanjongen med «Idol»-berømmelsen jevnlig gir ham teoretiske og praktiske musikalske «lekser».

Ut over det melder Villa om topp stemning i heimen.

– Veldig praktisk musikkmessig. Får en av oss en idé kan vi ha en ferdig demo i løpet av natten.

VILLAS PLAN B: Astrid Smeplass (t.v.) og Julie Bergan. Foto: THOMAS TALSETH

Frykter fraflytting



Han frykter imidlertid at Jonas flytter ut neste år og kjøper leilighet med kjæresten.

– Men da tenker jeg å flytte inn i kollektivet til Astrid S og Julie Bergan.

– Hvor tett fulgte du «Idol» 2006?

– Jeg fulgte faktisk godt med det året, og jeg husker veldig tydelig at jeg heiet på Aleksander With i finalen.

Vidar Villa fikk forøvrig ikke spille på VG-listeshowet på Rådhusplassen i år, men tok saken i egne hender – se video her: