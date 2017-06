Ina Wroldsen har signert platekontrakt med Simon Cowell

To suksessrike Idol-dommere møtes når Wroldsen nå har undertegnet kontrakt med Cowells plateselskap Syco Music.

Det er Official Charts som melder dette. I nettstedets artikkel vises foto av Wroldsen som underskriver kontrakten i Syco Musics kontorer, og Norges største internasjonale hitmaskin akkurat nå siteres på at hun gleder seg vilt.

Les også: Ina Wroldsens karriere går til himmels

– Jeg er henrykt over å starte dette nye kapittelet av mitt liv, sier Ina Wroldsen til nettstedet, som står bak de offisielle britiske hitlistene.

Til VG sier Wroldsen at dette blir spennende.

– Jeg gleder meg til å starte på et nytt kapittel, og til å lage mitt første soloalbum! Nå skal det skrives, erklærer hun.

TV-DOMMER: Ina Wroldsen i «Idol» 2016. Foto: NTB SCANPIX

For nordmenn flest er Wroldsen kanskje mest kjent som en meget bestemt dommer i TV2s «Idol» ved siden av Øyvind «Vinni» Sauvik, Sandeep Singh og Gunnar Greve tidlig i 2016.

Fikk du med deg? «Idol»-deltager forsvarer utskjelte Ina Wroldsen

Selger millioner



Mindre kjent er det at hun er en av Norges mest anerkjente og innbringende låtskrivere internasjonalt.

Official Charts gjør for øvrig et nummer av dette, og skriver at Wroldsen har bidratt på plater som i alt har solgt 25 millioner eksemplarer.

Britney Spears, One Direction, Calvin Harris, Zara Larsson og Clean Bandit er bare noen av stjernene Wroldsen har samarbeidet med – både som vokalist og låtskriver.

(saken fortsetter under klippet)

I Norge har hun også hatt suksess som halvparten av duoen Ask Embla. Det er som soloartist Wroldsen har signert med Syco Music, som er grunnlagt av Englands og USAs mest berømte talentdommer gjennom «Pop Idol» og «American Idol», Simon Cowell.

GÅR FOR INA: Simon Cowell. Foto: AFP

Lest denne? Adelén havnet i tvist med Ina Wroldsen

I et intervju med VG en liten tid tilbake uttalte hennes norske arbeidsgiver inntil nå, nordisk repertoaransvarlig for Universal Music, Bjørn Rogstad, dette:

– Ina er en mye større artist – vokalist og formidler – enn det hun får anerkjennelse for og forstår selv. Det har vi sammen tenkt å gjøre noe med i løpet av 2017, sa Rogstad til VG.

Via Syco blir Wroldsen nå i stedet tilknyttet Universal-konkurrent Sony Music.

Dersom karrieren som soloartist tar av vil det være en søt revansj for Wroldsen, som allerede i starten av dette årtusenet skrev under en verdensomspennende kontrakt med plateselskapet TVT, bare for å se at hele satsingen kokte bort i kålen.