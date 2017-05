Hyller fansen etter Manchester-terroren: – Hatet får ikke vinne

Ariana Grande postet fredag kveld sine kondolanser til alle de som ble rammet av terroren i Manchester mandag. Hun skriver at at hun vil reise tilbake til byen for å holde en veldedighetskonsert til inntekt for ofrene for terroren og deres familier.

– Det er ingenting jeg eller kan gjøre for å fjerne smerten dere føler eller gjøre det bedre. Men jeg rekker likevel ut en hånd - og alt annet jeg kan gi dere, skriver hun på sosiale medier.

Mitt hjerte, mine bønner og kondolanser er med ofrene etter Manchester-angrepet og deres nære, starter Ariana Grande sin hyllest til fansen.

«Jeg har tenkt på fansen min, og på dere alle, ustanselig den siste uken. Måten dere har taklet alt dette har vært inspirerende og gjort meg stoltere enn dere noen gang vil forstå»

– Vi skal ikke la dette splitte oss. Vi lar ikke hatet vinne, sier hun og fortsetter:

– Medfølelsen, godheten, kjærligheten, styrken og samholdet dere har vist hverandre den siste uken har vært det motsatte av de grufulle intensjonene det må ligge bak en så ond handling som ble begått på mandag. DERE er motsatt.

Hun fortsetter brevet med å si at vi aldri vil forstå hvorfor slike hendelser skjer, men at de ikke vil gi opp eller handle i frykt.

Hun oppfordrer til å svare på volden med å stå sammen, hjelpe hverandre, elske mer, synge høyere og leve bedre og mer generøst enn tidligere.

«Jeg vil komme tilbake til den modige byen Manchester for å være sammne med mine fans og for å ha en veldedighets konsert til ære og for å samle penger til ofrene og deres familier»