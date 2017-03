Vinnis selskap trues av konkurs

Paperboys-Vinni - Øyvind Sauvik (41) - risikerer nå å se sitt eget aksjeselskap smuldre opp mellom fingrene sine.

Rett før helgen sendte Brønnøysundsregistrene ut varsel om tvangsoppløsning av selskapet Shake Your AS. Vinni eier halvparten av selskapet. Den andre halvdelen eies av Tone Oraini Selfors (36), for øvrig mor til Vinnis eneste barn, sønnen Leonel.

Dersom et aksjeselskap tvangsoppløses, er dette i realiteten en kjennelse om konkursåpning.

Bakgrunnen for varselet om tvangsoppløsning av Shake Your AS er at selskapet ikke har levert årsregnskapet for 2015 innen fristens utløp. Absolutt siste frist for levering av 2015-regnskapet er nå satt til 7. april.

I motsatt fall vil domstolen, i dette tilfellet Oslo tingrett, tvangsoppløse selskapet uten ytterligere beskjed.

Verken Gilbert Lunde eller Gunnar Greve i Vinnis management MER ønsker overfor VG å kommentere varselet om tvangsoppløsning.

Det er ikke første gang Vinni og selskapet Shake Your AS er i trøbbel. Selskapet lå på økonomisk sotteseng tilbake i 2011, da underskuddet var på 848.000 og egenkapitalen helt nede i minus 663.000.

Men i 2012 fikk selskapet livreddende hjelp, om ikke fra en reddende engel, så iallfall fra en «Sommerfuggel i vinterland». Vinnis versjon av denne låten av Halvdan Sivertsen fra TV 2s premieresesong av «Hver gang vi møtes» var hovedårsaken til at Vinni ble hele Norges pop-yndling dette året.

Og kanskje enda viktigere; i 2012 var han en av landets mest etterspurte artister og seksdoblet inntektene i Shake Your AS til 8,7 millioner kroner. Selskapet gikk i pluss med 679.000 kroner i 2012 og egenkapitalen tilbake på pluss-siden igjen.

Det siste tilgjengelige regnskapet for Shake Your AS - fra 2014 - viser et nøkternt overskudd på 128.000, mens inntektene var nede i 2,5 millioner kroner.

Shake Your AS ble stiftet i 2010 og har i hvert eneste regnskapsår fått anmerkninger om ulovlige lån til aksjonærer, daglig leder eller styremedlem, samt at skattetrekk ikke har vært innsatt på egen konto eller fullt innbetalt.

I tre av de fire regnskapsårene som er tilgjengelige har årsoppgjøret dessuten ikke vært avgitt innen lovens frist.