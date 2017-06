Tone Damli før «Hver gang vi møtes»: – Full av nerver

VESTRE KJÆRNES GÅRD (VG) Tone Damli (29) er forberedt på å måtte dele åpenhjertig av livets mange opp- og nedturer på TV-skjermen.

– Jeg har store forventninger til meg selv, og det er med skrekkblandet fryd jeg kaster meg ut i dette, sier Damli når VG møter henne og de andre «Hver gang vi møtes»-artistene på innspillingsgården ved Vansjø tirsdag.

Artisten ser frem til å vise flere sider ved seg selv.

– Håpet er at folk skal bli kjent med meg på en helt ny og litt annerledes måte.

– Rett fra hjertet

Siden gjennombruddet i «Idol» for over 12 år siden, har Damli vært blant landets mest omtalte kjendiser. Hun sier selv at hun har «vokst opp med media på slep». Men ofte når hun leser portrettintervjuer med seg selv, føler hun at det hun «egentlig vil si», ikke kommer frem.

– Som regel vinkles det på ting jeg ikke ønsker. Derfor gleder jeg meg til å være med på dette. Her får jeg snakke rett fra hjertet og direkte foran kamera, forklarer hun, og legger til:

– Jeg skjønner at journalister vil at sakene skal klikkes på, og jeg vet at nakenhet og sex selger. Jeg ser jo også at jeg selv ofte gir sitater som jeg med fordel kunne droppet. I «Hver gang vi møtes» får jeg muligheten til være ærlig og «nedpå», mener sangeren.

Hun vet at konseptet går ut på å dele mest mulig av karrierens høydepunkter og nedturer, og ikke minst privatlivets fornøyelser og prøvelser. Damli har en god dose å ta av når det gjelder begge deler. Og hun kommer til å snakke – om det meste.

Bruddet



– Er det nå vi skal få høre deg utbrodere det fire år gamle bruddet med Aksel Hennie?

– Jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal snakke om Aksel, av respekt for ham. Særlig fordi han også er en offentlig person. Det ville ikke føles riktig. Men jeg kommer kanskje til å snakke om tiden etterpå?, sier hun hemmelighetsfullt.

Det er tre år siden Damli var dommer i «Idol», og hun innrømmer at hun er «litt ute av systemet».

– Jeg er full av nerver og gode følelser. Men jeg gruer meg minst til min egen dag. Den får jeg ta som det kommer. Praten skal være naturlig og ekte. Det er langt mer spennende å skulle fremføre andres låter.

Hun mener likevel at det er «helt perfekt å være med på dette nå».

– Jeg tror det blir godt for kropp og sjel. Programmet er også en gyllen anledning til å få en «boost» med tanke på at jeg skal slippe ny musikk til høsten. Og jeg liker jo TV.

Om tårer

Damli er ikke den som gråter lettest foran publikum, selv om seerne har sett henne ta til tårene hvis hun har blitt skikkelig rørt som «Idol»-dommer.

– Kanskje er det nettopp det som ikke har kommet så godt frem tidligere – at jeg er følsom og har et bredt spekter? Men særlig etter at jeg ble mamma til Billie for tre år siden, kjenner jeg på det. Jeg gråt aldri av filmer før, men nå strømmer tårene til filmer, nyheter og gleder.

Tanken på å gråte foran kamera, er hun imidlertid ikke helt fortrolig med:

– Man vet jo aldri helt hvordan situasjonen blir. Å bryte ut i gråt, er jo aldri komfortabelt. Det kan være vanskelig å stoppe. Og noen historier verker jo mer enn andre. Samtidig skal man ikke være redd for å gråte på TV.

Den største utfordringen er å være borte fra datteren i 11 dager.

– Særlig nå når hun snakker så mye. Da jeg dro, sa hun: «Jeg kommer til å savne deg, mamma». Og i går ringte hun meg og spurte: «Kommer du hjem i kveld?», forteller Damli og legger hånden varsomt over hjertet.

Hustrøbbel

Trolig blir den betente husbyggingssaken også tema rundt middagsbordet. I 2015 kjøpte Damli og samboeren Markus Foss «Villa Solum» på Blommenholm i Bærum. I vår rev paret den 100 år gamle boligen.

Etter tidligere advarsler om bøter ble det onsdag kveld ble det kjent at utbyggeren ble ilagt en bot på 400.000 kroner.

I forkant av at vedtaket om boten ble kjent forklarte Damli til VG at saken har tæret på kreftene. Fortsatt bor den lille familien hjemme hos artistens svigerfar.

– Vi har ikke satt spaden i jorden ennå, nei, og jeg er ganske lei. Jeg vil ikke si at jeg er deprimert, men jeg føler meg tung. Det har gått to år. Nå håper jeg bare at det blir en løsning snart. Jeg er 29 år og mamma, og jeg ønsker å skape mitt eget hjem.

– Men det blir bygging på tomten?

– Det er planen, men jeg skal innrømme at det frister å bli kvitt hele greia. Men det ville bety det samme som å gi opp. Særlig Markus er opptatt av at vi ikke skal gi opp.

Langet ut mot VG

Tidligere i vår skrev Damli et blogginnlegg om hvor opprørt hun var over VGs dekning av singelslippet hennes og dagene som fulgte.

Hun snakket også på «Senkveld» om hvordan hun mente VG drev en «svertekampanje», en påstand VG har tatt avstand fra.

– Jeg er ingen langsint person, men på dette området toppet det seg. Jeg ville forsvare meg. Nå tenker jeg det er lenge siden, så jeg har lagt det bak meg. Jeg liker å spille på lag med folk.

Innspillingen av «HGVM» startet mandag og strekker seg over 11 dager. Resultatet vises på TV 2 på nyåret.