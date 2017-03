Ida Maria har gått ned 20 kilo etter «Hver gang vi møtes»

Ida Maria Børli Sivertsen (32) har rast ned i vekt siden i fjor høst – uten streng slankekur.

Målet har ikke egentlig vært å bli tynnere. Derimot har fokuset vært på sønnen, som er litt over ett år gammel.

– Prins Magnus Iskander er Nord-Europas største baby, så dermed slipper mamma å gå på zumba, sier artisten til VG.

Så du? Komiker gikk ned 55 kilo

Hun forklarer at hun brenner fettceller dagen lang gjennom lek, løft og bleieskift. Leiligheten i Stockholm, som ikke har heis, får også mye av æren.

– Legger, lår, rumpe, biceps, triceps og mage får trening flere ganger om dagen, sier hun og legger til:

– Men du vil aldri få se en Ida Maria-slankevideo. Jeg tror kvinner flest opplever å gå opp og ned i vekt i løpet av en graviditet. Og jeg tror at folk forstår at jeg er komfortabel i min egen kropp uansett hva vekten er. Det var det jeg prøvde å vise i «Hver gang vi møtes».

SELFIE: Ida Maria i speilet tidligere denne uken. Foto: PRIVAT

Så du dette? Ida Maria tok fullstendig av

– Nettroll



Ida Maria syntes nemlig det var strålende å demonstrere for TV-seerne at verden består av mer enn «pinnekvinner». Men hun måtte tåle kommentarer for å vise frem det hun selv beskriver som en helt vanlig kvinnekropp.

– Det var morsomt å sitte 20 kilo lettere å se nettrollene raljere over min kropp. Og like morsomt å se at folk fikk sjokk da de fikk se meg i levende live seks måneder etter opptakene. Den prosessen ble jo ikke dokumentert på TV, sier Ida Maria.

Truls Svendsen: Gikk ned 20 kilo



Hun hadde med sønnen på innspillingen av serien i fjor høst, fordi hun fortsatt ammet. 32-åringen lot ikke noen ekstra mamma-kilo hindre henne i å rocke løs i sexy gevanter.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

– Musikkindustrien er en bransje hvor kropp og image står sterkt. Hvordan forholder du deg til det?

– Som selvstendig artist kan jeg velge mine egne forbilder, og musikkbransjen er full av gode kvinnelige forbilder, svarer Ida Maria.

Sangeren og låtskriveren er ikke redd for at andre skal føle press når hun nå forteller at hun har tatt av 20 kilo.



– Nei, jeg er fremdeles en stor jente, og jeg tror ikke jeg er et usunt ideal for noen.

Ida Maria syntes det var interessant å lese om den amerikanske TV-stjernen Lena Dunham (30), som nylig uttalte at kvinner aldri kan vinne uansett.

– Etter vektreduksjonen mente nettrollene at hun var et dårlig forbilde for kvinner verden over. Så på en måte kan du ikke vinne uansett. I mitt tilfelle så handler alt om rutine. Når man har en liten prins, blir mor også oppmerksom på hva hun putter i seg.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SOSIAL: Ida Maria slenger en sjelden gang innom et treningsstudio, men liker bedre å skravle med de andre enn å trene. Foto: ERLAND BAKKE

Lest denne? Ida Maria fikk hjelp av Iggy Pop i sin verste periode



Mer overskudd

Selv om pop-rockeren ikke bevisst har gått inn for å slanke seg, innrømmer hun at hun er i bedre form nå og har fått mer overskudd.

– Men vekt er ikke avgjørende for min lykke og livskvalitet, presiserer hun.

2009: Ida Maria i New York. Foto: AP

Ida Maria føler at kropp og vekt er et tema forbeholdt kvinnelige intervjuobjekter.



– Og det er litt rart. Jeg tror ikke det er så mange menn som må gjennom disse spørsmålene. Men så tar jeg det som ett privilegium at jeg er kvinne og kan føde barn.

I fjor: Ida Maria ble mamma

Ida Maria kommer fra et hjem, hvor de sverget til helmelk og meierismør.

– Og tro meg – det var ikke et lettprodukt i hus da jeg gikk gravid. Jeg spiste for to, og det kunne alle se. Men hver sin lyst, det passet for meg. Jeg er komfortabel i mitt eget skinn. Han pluggen som kom ut, er også meget komfortabel i sitt eget skinn. Han vet å ta for seg i matfatet, og det ser jeg som ett sunnhetstegn, sier Ida Maria om sønnen.

PÅ NYÅRET: VG møtte Ida Maria i januar. Foto: HELGE MIKALSEN , VG

Rusmisbruk



Men velvære har ikke alltid stått i sentrum. Ida Maria har ved flere anledninger snakket om den tøffe tiden med tungt alkoholmisbruk og kraftige etterdønninger.

Bakgrunn: Fylla kom først for Ida Maria

Men selv om hun kollapset og måtte avbryte USA-turneen i 2009, lærte hun mye om helse. For i motsetning til hva folk kanskje tror om Hollywood, mener artisten de har mye kunnskap om sunnhet og kosthold.

– De er veldig opptatt av at skjønnhet kommer innenfra. Skjønnhet er ett helhetlig begrep, og du får det ikke bra på utsiden hvis du ikke har det bra på innsiden. I mine år i Los Angeles tilegnet jeg meg mye kunnskap om å spise rett mat, som ikke handler om slanking.

SPELLEMANN: Ida Maria med det gjeve trofeet for åtte år siden. Foto: NTB scanpix

Husker du? Ida Maria slengte gullplaten i gulvet

Ida Maria om plateknusing: – Et rop om hjelp

I fjor flyttet Ida Maria med mann og barn til Stockholm. Familien kommer ikke hjem til Nesna med det første. I Stockholm jobber hun intenst med nytt låtrepertoar.

– Endelig kom vi til kjernen av livet mitt, musikken. Liv og lære henger sammen. Jo bedre jeg har det, jo mer kreativ er jeg. Stockholm er Europas musikkmetropol, så jeg holder på å eksplodere av kreativitet, sprudler hun.

– Jeg håper at folk liker den friske nye retningen musikken har tatt siden jeg flyttet til ABBAs hjemby.

DANSEKAMP: Ida Maria og Glenn Jørgen Sandaker. Her var Ida maria gravid. Foto: NTB scanpix

Gjerne mer TV

Det var Ida Maria som sto bak låten «Mamma Boy», som Ella konkurrerte med i Melodi Grand Prix-finalen. Selv om sangen var MGP-fansens favoritt, holdt det ikke til gullfinaleplass.

– Vi fikk 12 poeng fra England, og det betydde alt for oss. Ella leverte varene. Så er det jo opp til folk å stemme, det vet jeg alt om, sier Ida Maria, som i 2015 røk aller først ut av «Skal vi danse».

Nylig lanserte hun låten «You», som hun beskriver som en uhemmet hyllest til samboeren.

– Til mannen i mitt liv. Den skrev seg sjøl. Det er kanskje det enkleste jeg har gjort.

– «Skal vi danse» og «Hver gang vi møtes» – hva blir det neste? «Stjernekamp»?

– TV er noe jeg alltid har vært redd for, men jeg har overvunnet frykten nå. Så ringer NRK, skal jeg seriøst vurdere det. Jeg elsker glitter og glamour.