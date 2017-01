Ida Maria fikk råd av Iggy Pop i sin verste rusperiode

Ikke engang råd fra helten og rock-legenden Iggy Pop (69) fikk Ida Maria (32) til å stoppe sin alkoholiserte ferd mot sin personlige avgrunn.

Året var 2009. Ida Maria var på toppen av sin internasjonale suksess, en suksess som hadde oppstått i eksplosiv fart. Men hun var også på toppen av sitt alkoholmisbruk.

Les også: Fylla kom først for Ida Maria

Ida Maria var fanget i en berg- og dalbane av ville fester, knallharde turneer, destruktiv livsførsel og en generell gi faen-holdning til det meste rundt seg. Sammenbruddet - med full blackout live på scenen - kom under den prestisjetunge Perez Hilton-turneen samme år.

Den måtte hun avlyse.

Samtidig førte 2009-samarbeidet med Iggy Pop på nyinnspillingen av Ida Marias hit, «Oh My God», til noen samtaler som Ida Maria ofte tenker på i dag når hun igjen er nykter og sterk.

– Mitt liv har tatt en positiv vending de siste årene. Det var Iggy Pop som sa til meg den gangen at selv om plateselskapet vil at du skal gjøre masse drøye ting, så trenger du ikke å være med på det, forteller Ida Maria til VG.

– For han visste hva han snakket om?

– Ikke sant? Men jeg var på en rakett, og jeg ville gjøre alt, få med meg alt. Jeg hadde ingen stopp-knapp. Men jeg så jo hvordan det gikk med Amy Winehouse - vi var på samme plateselskap. Det var ingen kontroll. Jeg gikk konstant på fylla, var en løs kanon på dekk og til slutt var jeg helt utslitt. Kroppen falt helt sammen, sier hun.

Lest denne?: Ida Maria avbryter Perez Hilton-turneen etter sammenbrudd

– I årevis drev jeg feilsøking for å finne ut hva som var feil med meg, for det her, det funker ikke. Så fikk jeg en diagnose - lavt stoffskifte - og gikk til terapi hos psykolog. I dag har jeg ingen store problemer. Men det er viktig å se på sine motganger og forstå hvorfor ting ble som de ble. Da kan du unngå det samme senere, mener Ida Maria.

Selv med kroppskollaps og en utviklet alkoholisme tidlig i tyveårene, kan Ida Maria i dag se deg rett i øynene og si at hun ikke angrer på én eneste dag av fortiden.

– Jeg er takknemlig for all den smerten jeg har opplevd i livet mitt, for den har gjort meg i stand til å føle virkelig glede, sier hun.

– Hvorfor ble det slik?

– Jeg har ikke vært så sosialt begavet. Jeg var en freak, et sosialt utskudd som ikke var flink til å holde på venner eller skjønne kodene i tenårene. Og så fikk jeg all denne ytre suksessen som jeg ikke klarte å ta inn over meg. Jeg trodde jeg gjorde det, men slik var det ikke. Jeg var i en boble. Jeg har brukt uforholdsmessig tid til å prøve og fikse de tingene i meg som var ødelagt. Og jeg holder for så vidt på ennå, sier Ida Maria.

Husk!: Ida Maria samarbeider med Iggy Pop

I 2015 deltok hun i «Skal vi danse», i år står «Hver gang vi møtes» for tur. I samtalene over TV2s middagsbord vil de vonde historiene fra fortiden ubønnhørlig dukke opp igjen. So what?

– Jeg hadde aldri stilt opp for noen år siden, da var jeg ikke ferdig med min egen forståelse av hva som foregikk. Det er jeg nå, og ved å være åpen om det jeg har vært gjennom, viser jeg at det går an å reise seg igjen, sier hun.

I fjor ga Ida Maria ut en plate som i stil var langt unna den røffe rocken hun slo gjennom med. «Scandalize My Name» er en samling dempede spirituals, spilt inn i Maridalen kirke.

I dag innrømmer hun glatt at den plata var ren og skjær terapi for henne.

– Ja, gospelplata ble en renselse. Da Erik Hillestad i Kirkelig Kulturverksted kom med tilbudet, hadde jeg nettopp vært i USA og nok en gang blitt fortalt hva jeg skulle gjøre, hvordan jeg skulle oppføre meg. Det skulle være destruktivt og skandaløst, gæernt og full av fest igjen, men fuck you! Jeg ville leve og lage musikk, så jeg trakk meg tilbake og jattet med - håpet at plateselskapet til slutt ville droppe meg. Og det gjorde de, sier Ida Maria med et smil.

Få med deg denne!: Plateanmeldelse: Ida Maria - «Scandalize My Name»

I fjor flyttet hun også til Stockholm der hun har spilt inn et lass med nye låter - en av dem kommer du til å høre i den norske Melodi Grand Prix-finalen senere i vinter, røper hun.

Men det er seks år siden sist hun ga ut en plate med egne låter, og Ida Maria er overklar. I månedsskiftet kommer en ny single, «You», skrevet og produsert i samarbeid med Emanuel Abrahamsson som blant annet bidro til Zara Larssons monsterhit, «Lush Life».

Les også: Ida Maria om gullplate-knusingen: – Et rop om hjelp

– Jeg har hatt en utvikling som låtskriver og artist som få har fått innblikk i. Jeg har jo ikke snakket med pressen i denne tiden. Jeg har skrevet masse låter på disse årene. Hørt mye på Major Lazer, Drake, Rihanna. Jeg er superinteressert i å skrive gode pop-låter og har fått masse erfaring fra låtskriver-sessions i Los Angeles, Nashville og New York, sier hun ivrig.

Og ikke minst så har Ida Maria blitt mor til ett år gamle Magnus.

– Jeg stortrives som mor. Det er et fantastisk innblikk i en verden jeg ikke visste om, og nå forstår jeg ting som jeg ikke gjorde før. Det er egentlig vanskelig å forklare en slik følelse for dem som ikke har opplevd det selv.