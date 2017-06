Disse er med i «Hver gang vi møtes»

VESTRE KJÆRNES GÅRD (VG) Denne spente artistgjengen har flyttet inn på «Hver gang vi møtes»-gården.

Nerver, spenning, utålmodighet og forventninger er stikkord som beskriver stemningen på det idylliske innspillingsstedet ved Vansjø, en time sør for Oslo. Noen av artistene kjenner hverandre litt fra før, andre møtes nå for aller første gang.

I elleve dager skal gjengen boltre seg i hverandres låter og fordype seg i historier om karriere og privatliv. Serien, den syvende i rekken, skal vises på TV på nyåret.

VG tok turen til gården og slo av en prat med alle.

Tshawe Baqwa (37):

Madcon-stjernen, som i 2007 vant «Skal vi danse», sa ja til å være med fordi han mener det er et program med gode verdier.

– Det er et kjempekompliment å bli spurt, og en fin anledning til å grave høytidelig og uhøytidelig i meg selv. Ingen tvil om at jeg har mye å dele. Jeg skal være ærlig, men må samtidig huske på at ord påvirker flere enn meg. Så selv om dette er en tid for å være litt egoistisk, vil jeg ikke såre noen. Det blir som en psykologtime. Jeg vil vise andre folk som har opplevd tøffe ting at de ikke lider alene. Samtidig skal jeg ikke fremstå som jeg er helt skrudd i hodet. Musikalsk er det viktig for meg å prestere.

Silya Nymoen (39):

«Stjernekamp»-vinneren fra 2013 har kun sett glimt av «Hver gang vi møtes».

– Men jeg vet at det er musikkrelatert, og at ingen skal stemmes ut. Det er jeg nemlig ferdig med, sier sangeren, også kjent fra MGP.

– Tenk at disse skal tolke meg! Men jeg er mest spent på om jeg klarer å levere det jeg selv ønsker. Og om jeg på dag seks har fått nok søvn. Vi holder på fra morgen til kveld, og dette er jo et grineprogram. Kanskje jeg bare blir sittende og gråte som en foss.

Tor Endresen (58):

Bergenseren kan skilte med over 30 år i bransjen. Å få være med i «Hver gang vi møtes» er en drøm som går i oppfyllelse.

– Jeg har håpet å bli spurt helt fra starten. Dette er Nirvana for meg, som er altetende innen musikk. Jeg er nok også bedre til å tolke andres låter enn til å skrive egne. Men jeg har gått svanger med et norsk album i mange år, kanskje jeg nå endelig skal få gitt det ut? Noe av det beste med dette programmet, er alle de ny ideene og mulige samarbeidet det fører med seg.

Tone Damli (29):

Tone Damli forteller at hun er full av nerver og gode følelser.

– Men jeg gruer meg minst til min egen dag. Den får jeg ta som det kommer. Praten skal være naturlig og ekte. Det er langt mer spennende å skulle fremføre andres låter.

Damli røper at hun har vært forespurt om å være med tidligere, men at det først er nå timingen er «perfekt».

– Jeg tror det blir godt for kropp og sjel. Programmet er også en gyllen anledning til å få en «boost» med tanke på at jeg skal slippe ny musikk til høsten. Og jeg liker jo TV.

Christel Alsos (32):

Sangeren feirer i år at det er 10 år siden hun ga ut sin første plate.

– Nå kan jeg tillate meg å se litt tilbake. Den det er en stor utfordring, og jeg beveger meg utenfor komfortsonen. Vi filmer absolutt hele dagen, og jeg må dykke ned i musikk som er veldig ulik min egen, sier nordlandskvinnen.

– Jeg er nysgjerrig, men det har ikke helt gått opp for meg at de også skal tolke min låter. Om det kommer tårer, er vanskelig å si. Jeg pleier å bli så fokusert at jeg stenger litt av, smiler hun.

Hans Petter Aaserud (45):

Artisten, kjent blant annet fra Trang Fødsel, føler seg privilegert som får være med.

– Dette er ikke hverdagskost. Tenk at Christel Alsos, en av verdens fineste stemmer, skal synge en av mine låter? Men alle disse folkene er fantastiske. Jeg har imidlertid måttet gå noen runder med meg selv med tanke på hva jeg skal dele av historier, og sønnen min forbyr meg å gråte på TV. Jeg sliter nemlig litt der, ler Aaserud, som påstår at publikum husker låtene hans bedre enn han selv gjør.

Claudia Scott (59):

Countryartisten fikk høre fra fjorårsdeltager Henning Kvitnes (59) at hun måtte takke ja.

– Mange andre rådet meg også til å bli med, fordi dette er et så fint konsept. Selv har jeg faktisk ikke fulgt så nøye med på serien tidligere. Det jeg har skjønt, er at i mylderet av realityserier, er dette det eneste som hyller musikken. Vi deltagerne får gjøre stas på hverandre. Det er nesten som en låtskrivercamp, sier Scott, som startet karrieren på 70-tallet. I år feirer hun 25-årsjubileum som soloartist.

– Da er jo dette en fin markering! Jeg gleder meg spesielt til å fremføre de andres låter. I tillegg er det jo en glede å bli kjent med så mange fine, dyktige mennesker.