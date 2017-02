Dette mener VGs anmelder om Hanne Sørvaags kveld i «Hver gang vi møtes»

Lørdag var det Hanne Sørvaag som ble hyllet av artistkollegene.

Hanne Sørvaag (37) er kjent som både artist og låtskriver. I løpet av sin karriere har hun gitt ut seks soloalbum, og hun står bak internasjonale hits som til sammen har solgt nærmere fem millioner i 70 land.

Hun har også gjort seg bemerket som mentor i TV 2-programmet «The Voice».

Det er sjette år på rad at syv kjente norske artister flyttet sammen en uke for musikalske hyllester i «Hver gang vi møtes.

Sesongpremieren var viet Esben «Dansken» Selvig, og deretter var det Åse Kleveland sin tur. Så ble Ida Maria Børli Sivertsen hyllet av artistkollegene, før det var Benny Borg sine låter som ble tolket. Forrige uke var det Margaret Berger sin tur.

HYLLES: Hanne Sørvaag blir hyllet av Esben Selvig, Margaret Berger, Benny Borg, Åse Kleveland, Eldar Vågan og Ida Maria i «Hver gang vi møtes». Foto: Vegard Breie/TV 2

Her er VGs anmelder, Tor Martin Bøe, sin dom over kveldens opptredener av Hanne Sørvaags låter:

Margaret Berger – «Brief and Beautiful»

Sørvaag-originalen er melankolsk og følsom, med en anelse av tidlig Taylor Swift. Maria Arredondos 2007-versjon er en ren ballade. Margaret Bergers tolkning er derimot mørk og intens. Samtidig som den klarer å være rolig, håpefull og nesten sakral. Tempojusteringen gjør at låten tidvis bor i samme gate som et hvilket som helst følsomt indieband fra Brooklyn. Den går fra å være kort og vakker, til å bli lang og dyster. Dét kler både låten og Berger veldig godt.

SANG «BRIEF AND BEAUTIFUL»: Margaret Berger. Foto: TV 2

Eldar Vågan – «I Don’t Feel a Thing»

Eldar Vågan har snublet og rotet en del inne på låven. Ikke minst når han skal være vittig blir det ofte for mye store bokstaver og klovnerier. Her tar klovnen av masken og gjendikter denne balladen til totning (nok en gang). De indre fornektelsene i teksten kommer tydeligere fram i Vågans schizofrene mørkemann. Den sure, litt virrete måten han synger «je føler ingenting» har så mye nerve og humor at det nesten blir for mye med klumpen av en tykk l som «føler» får. Stemmen formelig gråter. En god, skakk og trist gjendiktning.

SANG «I DON'T FEEL A THING»: Eldar Vågan. Foto: TV 2

Benny Borg - «My Destiny»

Borg kanaliserer American Idol-finalisten via sin egen indre Elvis. Samtidig viser han en form for kontrollert patos han ikke har trukket helt ut tidligere i sesongen. Her trumfer humoristen Benny Borg artisten Benny Borg. Ustyrlig, og med imponerende riktig benføring. Tross dét - vanskelig å ikke kjenne på at Benny Elvis er på nippet til å kollapse under vekten av sin egen pastisj.