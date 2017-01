«Hver gang vi møtes»: Anmeldelsene låt for låt

På 60-tallet var hun Norges «it-girl» med popstjernestatus, og hun har representert Norge i Melodi Grand Prix. Fredag var det Åse Kleveland (67) sin tur til å bli hyllet i «Hver gang vi møtes».

Som vanlig anmelder VG hver eneste låt fortløpende utover kvelden fra klokken 19.55. Som forrige lørdag var det også i dag Tor Martin Bøe som satt klar med terningen.

Årets syv deltakere i «Hver gang vi møtes» er er Esben «Dansken» Selvig fra Klovner i kamp og Yoga Fire, Ida Maria Børli Sivertsen, Hanne Sørvaag, Benny Borg, Åse Kleveland, Eldar Vågan og Margaret Berger.

Les også: Her er årets deltagere i «Hver gang vi møtes»

Premieren forrige lørdag var viet Esben «Dansken» Selvig - og fredag kveld var det altså Åse Kleveland sin tur.

Første artist til å hylle Kleveland i kveld var artisten Ida Maria:

Ida Maria - «Stor, slem pike»

«Jeg er den store slemme pike, som alle ser ned på.» Ole Paus-teksten er som Kleveland påpeker «som skreddersydd for Ida Maria». Børli Sivertsens karriere er på mange måter den diametrale motsetningen til Åse Kleveland, noe også begge resonnerer over. Hun gjør den glatte dansbare Øystein Sunde-produksjonen til lurvefrekk blues. Raspende hes (selvsagt) og ekstra plusspoeng for kontrabasssolo. Framført som et akkurat passe rufsete musikalinnslag, der linja «hver morgen står jeg opp som jomfru igjen» poengteres enda mer ironisk enn originalen. God start.

SANG «STORM SLEM PIKE»: Ida Maria. Foto: TV2





Espen «Dansken» Selvig - «Speilet» (Omskriving av «Skaff meg en synder»)

Å omskrive en Prøysen-tekst er vågalt nok i seg selv. Å omskrive den eneste Prøysen-teksten Åse Kleveland har gitt melodi er enda tøffere. Dessverre gjør ikke «Dansken» denne like smart som han har lyst til at den skal være. Teksten snubler i sine egne omskrivinger, ideene faller for sin egen sjarme og dialogen med speilet blir masete og åpenbar. Det fungerer verken som eget verk eller cover. Resultatet er for enkelt, der det eneste som virkelig fenger, er det som også er bevart: Refrenget. Og akkurat dét er strålende gjennomført.

SANG «SPEILET»: Espen «Dansken» Selvig. Foto: TV2



Benny Borg - «Intet nytt under solen»

Her er også fallhøyden relativt steil. I den forstand at «Intet er nytt...» utvilsomt er Klevelands mest kjente øyeblikk, i tillegg til nasjonens beste Eurovisionplassering fram til «La det swinge». Borg gir solen spansk hete, skrur på flamencoknappen og har det i alle fall gøy selv. Klippingen til TV2 klarer ikke å følge musikkrytmen, slik at TV-opplevelsen blir mer treig enn den ønsker å være. Morsom, småteit og passe upretensiøst løsning på det som er en ekstremt mørk og alvorlig sak.

SANG «INTET NYTT UNDER SOLEN»: Benny Borg. Foto: TV2

Margaret Berger - «Gi meg fri»

Klevelands andre låt fra Melodi Grand Prix-finalen som sendte «Intet er nytt under solen» til Luxembourg. Denne engelskspråklige klubbversjonen beholder originalens intense rop. Det er en god nytenkning som gjerne kunne vært trukket mye lenger. Her stagnerer den etter overraskelsesmomentet i dansbar elektronikk. «Hele låven ble et romskip», sier Dansken, og det har han rett i. Men romskipet kom seg aldri opp i verdensrommet.

SANG «GI MEG FRI»: Margaret Berger. Foto: TV2

Eldar Vågan - «Midt på natta»

Klevelands J. J. Cale-cover framført av norsk oversetterpops fremste. Det burde bli fantastisk. Spesielt siden Finn Kalviks oversettelse har prima jazznorsk som «kis» og «swinger best». Men nei.

Der Klevelandversjonen er myk og smidig som den stille vandringen teksten beskriver, er Vågans et helt annet nachspiel. Faktisk rene sjøslaget. Trekkspillet er riktignok mer visuelt påtrengende enn musikalsk deltagende. Men denne svingstangjazzvarianten med innskutt «Gammel jegermarsj» er mer gøyal enn varig givende. «Kastet ut fra en fest» er det avsluttende poenget. Det forstår jeg godt at han ble.

SANG «MIDT PÅ NATTA»: Eldar Vågan. Foto: TV2





Hanne Sørvaag - «Hvor skal vi dra?»

Nok en cover fra Klevelands side. Originalen, den greske powerballaden Pou Na Pame, har et sinna protest-trøkk. Klevelands versjon er litt mer forsiktig. Sørvaag sin rogalandsutgave er fin og var, men går for mye etter rolige kontemplasjon. Akkurat idét låten åpnes for å løfte alt gjennom låvetaket, stopper den bare opp. Dumt, ikke minst siden teksten er vel så aktuell nå. Uansett kledelig av Hanne Sørvaag å gjøre en tekst med mer dybde enn gutt/jente-utfordringer. Og nok en gang - på norsk.