YouTube-stjerne siktet for produksjon av overgrepsvideoer av mindreårige

Den 24 år gamle a cappella-sangeren er blokkert fra internett og risikerer 30 år i fengsel etter å ha blitt siktet for to tilfeller av å ha produsert overgrepsvideoer av mindreårige.

Med over en halv million følgere på YouTube har Austin Jones blitt en hit i sosiale medier. På kanalen har han lagt ut et titalls coverversjoner av kjente låter, sunget a cappella. Han er blant annet kjent for å ha covret Justin Bieber, men har også produsert egen musikk.

Mandag ble Jones stoppet i grensekontrollen ved O'Hare flyplass i Chicago og arrestert. Han er siktet for to tilfeller av produksjon av overgrepsvideoer av mindreårige.

To jenter i 14-årsalderen skal via sosiale medier ha blitt bedt om å sende flere videoer av seg selv av seksuell karakter.

Etter å ha blitt arrestert skal 24-åringen ha innrømmet å ha bedt om, og mottatt, videoer fra de fornærmede, samt innrømmet at videoene var for seksuell tilfredsstillelse, skriver Chicago Sun Times som siterer rettspapirer.

Jones satt i varetekt, men ble torsdag sluppet fri mot en kausjon på 100.000 dollar, eller rundt 850.000 kroner, ifølge E! News. Dommeren beordret Austin til å holde seg unna internettm og ga ham husarrest i morens hus i Chicago fram til rettssaken starter.

Hver av siktelsene har en minstestraff på 15 år i fengsel, ifølge Hollywood Reporter.