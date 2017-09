Usher avviser herpes-anklager

Artisten Usher er saksøkt for å ha utsatt to kvinner og en mann for herpes-smitte. Nå svarer han på anklagene.

I august saksøkte tre personer Usher Raymond IV for å skulle ha hatt sex med dem uten å fortelle at han har herpes.

Deres advokat, Lisa Bloom, har opplyst at én av de tre er smittet av viruset. En av anklagerne, Quantasia Sharpton, har snakket med pressen og sagt at selv om hun ikke har fått herpes, ble hun opprørt av å lese i tabloidene at Usher angivelig har sykdommen. Hun har sagt hun aldri ville gitt samtykke til sex om hun hadde visst det, ifølge E! News.

Artisten på sin side har ikke bekreftet at anklagene er sanne, men denne uken kom hans juridiske team med et svar på søksmålet der det står at Usher «både generelt og spesifikt benekter ethvert punkt i påtalen og hele klagemålet».

I rettsdokumentet står det også at enhver påstått oppførsel av sangeren, noe som bestrides ettertrykkelig, var «utilsiktet», og at hver av anklagerne selv har ansvaret for enhver påstått skade som de kan ha blitt utsatt for.

– Ushers advokater har levert et standard juridisk svar. Vi ser fram til å få hans vitneforklaring snart og til å gi bevis for saken vår i retten, sier Bloom til E! News.

Usher slo for alvor gjennom på slutten av 90-tallet da han lanserte sitt andre album «My way» med hiten «Nice & Slow» som gikk til nummer én på Billboard.