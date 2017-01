Selena Gomez og The Weeknd dokumenterer romansen på Instagram

For første gang siden ryktene om romansen mellom Selena Gomez og The Weeknd begynte å svirre, gir de hint om det offentlig.

Rett før helgen ble popstjernen Selena Gomez og Abel Tesfaye, bedre kjent som The Weeknd, observert gående hånd i hånd i Firenze i Italia. Paret dro på museet Galleria dell’Accademia og ble sett kyssende mens de var på date på en restaurant.

På mandag delte hun en video på Instagram som viser fram hennes nye flamme. Videoen, som er i svart-hvitt, viser Tesfaye sittende i en elvebåt. Den ble senere slettet fra Instagram-profilen hennes.

Dette er den første bekreftelsen fra paret om at de har noe på gang. Det er People som melder om saken

Ryktene om romansen har svirret lenge. Bilder av de to artistene som både kysser og holder hender utenfor en restaurant i Los Angeles, har skutt fart på romanseryktene.

Les mer: The Weeknd møtte ekskjæresten på Victoria's Secret-catwalken

Singel i november



Bare to måneder etter at The Weeknds forhold til undertøysmodellen Bella Hadid (20) tok slutt, startet ryktene om romansen.

Romansen møter motstand i visse deler av Hollywood-verdenen. Ekskjæresten til Gomez, Justin Bieber, har vært svært lunken, og snakket negativt om musikken til The Weeknd.

Bella Hadid har heller ikke tatt godt imot nyheten, skriver People.

Sett denne? Bjørn Atle remikser for Selena Gomez

Et øyenvitne som overværte daten deres i Los Angeles tidligere i januar fortalte E! at de to satt på et bord atskilt fra restaurantens øvrige gjester, og at besøket varte i omkring tre timer.

– De klemte og kysset mens hans sjåfør sto og ventet. De var veldig hengivne. Selena var «all over» ham. Hun så utrolig glad og forelsket ut, sier øyenvitnet.