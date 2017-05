Ozzy og Sharon Osbourne fornyet ekteskapsløftene

Ett år etter at de gikk fra hverandre, fornyet Ozzy og Sharon Osbourne sine 35 år gamle ekteskapsløfter.

Det hevder kjendismagasinet Hello som siterer Ozzy selv på nyheten. E! News melder det samme, men fra en anonym kilde.

– For meg var dette vår egentlige bryllupsdag. Dette er den jeg kommer til å huske. Sharon og jeg har vært gjennom så mye, og dette føles helt ærlig som en ny start, sier rockeren til Hello.

DEN GANG: Ozzy holder rundt Sharon den gang de var forlovet i desember 1981. Foto: Douglas Pizac , AP

Han og TV-kjendisen og manageren Sharon Osbourne har vært gift i 34 år og har tre barn sammen: Aimee, Jack og Kelly. Forholdet, som ble dokumentert i realityserien «The Osbournes» på MTV, har vært turbulent flere ganger, og i mai i fjor fikk Sharon nok.

Da sto Ozzys frisør, Michelle Pugh, fram og fortalte at hun hadde hatt et hemmelig forhold til Black Sabbath-vokalisten gjennom fire år.

Skandalen ble bredt omtalt i en rekke amerikanske medier i fjor vår.

I et intervju med Good Morning America i august, fortalte Ozzy Osbourne at han da var tilbake hos kona Sharon. Han sa også at forholdet til Pugh utelukkende var av fysisk karakter med utspring i hans sexavhengighet.

Ifølge Hello kommer nå et lengre intervju med paret, der de forteller om den vanskelig perioden og hvordan de har funnet tilbake til hverandre igjen.

FAMILIEN: Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne, Jack Osbourne og Sharon Osbourne på en FOX-fest i Los Angeles i 2009. Foto: Chris Pizzello , AP

– Jeg gjorde en gedigen tabbe, sier Ozzy og fortsetter:

– Uten Sharon er jeg ingenting. Jeg elsker henne. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri har elsket noen andre enn kona mi.

– Det var vanskelig å gjenoppbygge tilliten, men jeg kan ikke forestille meg livet uten Ozzy. Seremonien var bare vakker. Vi har forelsket oss på nytt, sier Sharon til magasinet.