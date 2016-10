Norah Jones tilbake i rampelyset: – Ekkelt å leve i en pop-boble

LOS ANGELES (VG) Artist Norah Jones (37) likte ikke livet som popyndling. Nå gjør hun comeback med planer om å holde på sitt hverdagslige familieliv i Brooklyn.

– Det er viktig for meg å ha et ekte liv. I begynnelsen av karrieren syntes jeg det var veldig rart å leve i den popboblen. Jeg vil ikke leve i en boble. Det er ekkelt. Boblen er rare greier. Det er som den filmen «Being John Malkovich» hvor han går inn i sitt eget hode. Man vil ikke være der, sier Jones til VG.

Det er snaue 15 år siden hun brakdebuterte med den myke jazzplaten «Come Away With Me» som solgte 26 millioner eksemplarer, ga Jones fem Grammy-priser og gjorde henne til superstjerne.

Jones har hele tiden vært en litt motvillig stjerne. Sjelden åpen og komfortabel i møte med pressen, spesielt når det kommer til forholdet til sin berømte far, sitarguru Ravi Shankar som døde i 2012.

– I begynnelsen av karrieren var ting ganske vilt. Mitt første album gjorde det så bra og alt gikk veldig fort. Siden da har ting sakte, men sikkert blitt roligere. Nå er jeg etablert på et veldig deilig sted og er takknemlig for en karriere hvor jeg kan opptre og folk kommer for å høre. Samtidig kan jeg gå ned gaten uten å bli gjenkjent, fortsetter Jones.

Hun bor i Brooklyn med samboer og to barn, en gutt og en jente. Hverdagene tilbringes på kjøkkenet med familie og venner, forteller Jones. Og når hun kjenner seg inspirert, lager hun musikk.

– Det kan gå dager og uker mellom hver gang jeg gjør noe. Jeg har prøvd å jobbe til faste rutiner, men det funker ikke helt for meg. Og ja, det er en privilegert situasjon å være i, sier Jones.

Tilbake til jazzen

VG treffer artisten i toppetasjen av den legendariske Capitol Records-bygningen i Hollywood. Jones sitter tilbakelent i en sofa iført svarte klær og minimalt med sminke og holder på en tekopp.

BESTE KOMPLIMENTEN: - Når folk sier de liker pianospillingen min, betyr det noefor meg. Jeg blir virkelig glad, sier Jones ,her under en konsert i Oslo Spektrum i 2004 . Foto: Espen Braata , VG

19. oktober slippes «Day Breaks», hennes første album på fire år.

Etter et knippe utgivelser hvor Jones utforsket ulike sjangere og samarbeid er hun nå tilbake ved pianoet og den varme jazzstemningen kjent fra sine første to album.

– Lydmessig er det tett opp til debutalbumet mitt, men jeg vil også si jeg har beveget meg fremover. Jeg spiller piano som bare det, ler Jones. Hun har fått med seg en rekke jazz-nestorer på platen som saksofonist Wayne Shorter og orgelspiller Dr. Lonnie Smith.

Med singelen «Flipside» viser Norah Jones også en mer politisk side ved å synge om den politiske uroen som pågår i USA.

– Det er så mye som skjer i landet nå, jeg så på mye TV-nyheter mens jeg skrev den sangen. Det var så mye fæle saker som skjedde, skytinger og uskyldige ofre. Sangen har en 1960-talls vibb og når man lytter til musikken og tekstene fra den tiden er det mye som er like relevant i dag. Ting forandrer seg og blir bedre, men så blir de verre igjen, eller ikke har forandret seg så mye likevel, sier Jones.

Hun er opprørt over årets presidentvalg.

– Nå har jeg ikke lyst til å uttale meg for mye politisk, men jeg skal ikke stemme på Donald Trump, for å si det sånn. Og jeg skal selvsagt bruke stemmen min, forklarer Jones og legger til:

– Jeg er veldig heldig som ikke må deale med mange av utfordringene som møter folk her i landet i dag. Det er så store forskjeller i mange områder, som fattigdom og klasser. Det er helt vilt.

37-åringen gir korte og konsise svar, babler lite og er på vakt i intervjusituasjoner, forklarer hun. Inntrykket er at Norah Jones er en kvinne som ikke lar seg plukke på nesen.

– Alltid hatt kontroll

– Jeg har alltid hatt kontroll over karrieren min, også helt i starten, og det er jeg glad for. Det er mye takket være mamma. Hun er en veldig sterk kvinne som sto på som alenemor, sier Jones. Hun legger til at det også hjelper med en ganske normal vennekrets, riktignok er de i kreative yrker men det er jordnært.

– Jeg har hatt mange bra folk rundt meg. Mamma ville vært rasende hvis jeg levde i en sånn tulleverden, sier Norah Jones.

Senere i høst legger hun ut på turne i USA og en håndfull spillinger i Europa. Skandinavia er foreløpig ikke på planen.

– Det hadde vært hyggelig å spille for dere igjen, jeg trives veldig der oppe. Vi må ta med barna på turne nå, det kommer til å bli et eventyr og kanskje en katastrofe også. De er så små og kommer ikke til å skjønne så mye, ler Norah Jones.