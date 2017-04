Nå viser Selena Gomez hvor forelsket hun er

Selena Gomez (24) og The Weeknd (27) er ferdig med å sverme i smug.

I noen måneder nå har det vært en offentlig hemmelighet at den amerikanske popprinsessen og den kanadiske R & B-stjernen er et par. I starten ble det spekulert på om den gryende kjendisromansen var et velregissert PR-stunt.

Men nå levner de to liten tvil om at de er forelsket. I helgen postet Selena Gomez en selfi av seg og kjæresten på Coachella-festivalen i California.

Gomez og Abel Tesfaye, som han opprinnelig heter, har vært foreviget av paparazzifotografer flere ganger, men det er første gang Gomez selv offentliggjør et romantisk bilde. Hun har ikke skrevet noe under bildet.

Bildet har i skrivende stund for godt over 6,5 millioner likerklikk og over 130.000 kommentarer, i hovedsak gratulasjoner og skrytehilsener. Sangeren følges av ikke færre enn 117 millioner beundrere på bildedelingssiden.

Kjæresten postet også svermebilde for en uke siden, hvor Gomez kysser ham på pannen. Han har for øvrig ikke i nærheten av så mange følgere, men han nærmer seg 12 millioner.

Både Gomez og The Weeknd vet hva det vil si å være sammen med en som også er berømt. Mens førstnevnte i mange år har hatt et av-og-på-forhold til popstjernen Justin Bieber (23), var The Weeknd inntil nylig kjæreste med supermodell Bella Hadid (20).

Gomez er for øvrig aktuell med popsamarbeid med norske Kygo.