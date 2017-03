Marc Anthony viser frem sin 27 år yngre kjæreste

Artist Marc Anthony (48) tok med den nye kjæresten Mariana Downing (21) på den røde løperen tirsdag kveld.

I Hollywood blir det å ta med kjæresten på den røde løperen for første gang ofte sett på som en måte å gjøre forholdet offisielt på.

Jennifer Lopez eksmann tok denne uken med seg modellkjæresten Mariana Downing, som han ifølge People skal ha vært sammen med siden han søkte om skilsmisse fra sin tredje kone, Shannon de Lima, i slutten av 2016. Skilsmissen skal ha gått gjennom i februar.

Downing jobber som modell tilknyttet Wilhelmina Models i Miami, og var å se i A$AP Rockys musikkvideo til låten «Everyday».

GODE VENNER: Jennifer Lopez gir Marc Anthony et kyss etter å ha tildelt ham en pris under Latin Grammy Awards i Las Vegas i november 2016. Foto: Mario Anzuoni , Reuters

Denne uken gikk paret på den røde løperen i New York i anledning en «Changing Lives and Building Dreams»-galla for Anthonys veldedige stiftelse, Maestro Cares Foundation. Der ble sangeren både hedret og opptrådte fra scenen, ifølge E! News.

Marco Antonio Muñiz, som han egentlig heter, er en av verdens bestselgende salsaartister. Han har vunnet to Grammy-priser og fem Latin Grammy Award, og har ifølge Men’s Health solgt over 12 millioner plater på verdensbasis.

Han var første gang gift med Dayanara Torres fra 2000 til 2004. De har sønnene Cristian Marcus (16) og Ryan Adrian Muñiz (13). Anthony giftet seg med Jennifer Lopez, som han har tvillingene Emme og Max (9) med, i 2004. De tok ut separasjon i 2012 og skilte seg i 2014. Samme år giftet han seg med Shannon de Lima. Musikeren har også datteren Ariana (23) fra et tidligere forhold med Debbie Rosado.

SKILT: Marc Anthony og modell Shannon de Lima på rød løper i Los Angeles i mai 2012. Foto: Bret Hartman , Reuters

Jennifer Lopez (47) snakket om forholdet til eksen tidligere denne måneden, og avviste at de to noen gang ville finne sammen igjen:

– Marc og jeg har det bra som vi har det nå. Det er en grunn til at vi ikke er sammen, men vi er gode venner, sa hun da ifølge People.

Lopez ble nylig sammen med baseballspiller Alex «A-Rod» Rodriguez.