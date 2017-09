Lil Wayne innlagt på sykehus etter anfall

Rapperen Lil Wayne (34) skal ifølge TMZ ha blitt funnet bevisstløs på et hotellrom i Chicago etter et epileptisk anfall.

Dwayne Michael Carter jr., bedre kjent som Lil Wayne, er for tiden på turné med Rae Sremmurd, og skulle ha opptrådt på nattklubben Drais i Las Vegas 3. september. Men søndag ettermiddag skal han ifølge TMZ ha blitt funnet bevisstløs på et hotellrom i Michigan Avenue i Chicago, etter det som antas å være minst ett epileptisk anfall.

Han ble fraktet til Northwestern Memorial sykehus, hvor han skal ha fått ett ytterligere anfall.

Mandag kveld bekrefter en talsperson for Wayne til TMZ at han fikk flere epileptiske anfall og at Vegas-showet ble kansellert. Beskjeden rundt klokken 21 lokal tid er at han hviler ut.

Rapperen, som lenge har lidd av epilepsi, har vært innlagt på sykehus for behandling flere ganger tidligere. Ifølge Variety var han innlagt hele seks dager i 2013, samt i fjor etter en hendelse på en lengre flytur.

Også i 2012 måtte flyet hans nødlande to dager på rad etter lignende anfall.