Julie Bergan på rød løper med Katy Perry

Den norske artisten delte rampelyset med stjerner som Ed Sheeran og Katy Perry og Brooklyn Beckham under Brit Awards-utdelingen i London i kveld.

Den britiske Spellemannprisen går av stabelen onsdag kveld, og Craig David, Ellie Goulding og Radiohead er blant de nominerte.

Les også: Billboard skryter av Julie Bergan

Av norske innslag er Alan Walker fra Bergen, som også er på plass på O2 Arena, nominert for beste singel med «Faded». Der konkurrerer han mot blant annet Calvin Harris med Rihanna, Coldplay og Zayn.

Norske Julie Bergan, som hadde en stor hit i sommer med «Arigato» har lagt ut flere bilder fra den røde løperen på sin Instagram-profil.

Så langt er det klart at avdøde David Bowie vant prisen for Beste mannlige britiske soloartist, og The 1975 er kåret til Beste britiske gruppe.

Se flere bilder av stjernene på den røde løperen og artistene som opptrer her:

Michael C Hall mottok prisen på vegne av Bowie, og sa:

– Om David Bowie kunne ha vært her i kveld, ville han mest sannsynlig ikke vært her.

Fikk du med deg: Justin Bieber så Julie Bergans lydprøve

Emeli Sandé vant pris for Beste kvinnelige britiske soloartist.

Flest nominasjoner har Skepta med tre, mens Bowie har to.

Den komplette listen over de nominerte finner du her.