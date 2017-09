John Legend ut mot Trumps boikott-oppfordring: – Han elsker ikke det flagget står for

Artist John Legend og en rekke andre kjendiser reagerer på Donald Trumps gjentatte oppfordringer til å boikotte NFL og sparke spillere som protesterer mot rasediskriminering når nasjonalsangen spilles.

Sangeren skrev lørdag en kommentar i magasinet Slate der han støtter NFL-spillerne. Deres demonstrasjoner startet forrige sesong, da quarterback Colin Kaepernick, i protest mot hvordan afroamerikanere blir forskjellsbehandlet i USA - spesielt av politiet, satte seg under fremføringen av nasjonalsangen.

Ifølge Hollywood Reporter har flere spillere protestert på samme måte siden, ved å knele med ett kne i bakken når USAs nasjonalsang spilles i forkant av kampene i toppligaen.

Fredag, på et politisk massemøte i Alabama, uttalte president Donald Trump:

– Ville dere ikke likt å høre en av disse NFL-eierne si, når noen viser mangel på respekt for flagget vårt, «Få den drittsekken av banen umiddelbart - ut! Han har sparken. Han har sparken!».

PROTESTERTE SØNDAG: Baltimore Ravens-spillere knelte under fremføringen av den amerikanske nasjonalsangen på Wembley før kampen mot Jacksonville Jaguars. Totalt knelte rundt 25 spillere fra begge lag. Foto: Matt Dunham , AP

Trump fulgte opp med flere Twitter-meldinger lørdag og søndag der han understreket at spillere som tjener mange millioner dollar bør stå oppreist når nasjonalsangen spilles. Han oppfordret også til boikott og å sparke eller suspendere spillere som «viser mangel på respekt for vårt flagg og fedreland». Han hevdet også at NFL-kampene var kjedelige og hadde synkende seertall.

– Fredelige demonstrasjoner



NFL-spillerne selv svarte med enda mer omfattende protester søndag. Også klubb-eiere og ledere kommenterte uttalelsene gjennom helgen.

Også i Hollywood vekker Trumps reaksjoner på protestene reaksjoner. I John Legends kronikk skriver artisten:

«Spillerne som kneler ber USA om å bli bedre på rettssikkerhet. Om jeg kunne, ville jeg knele sammen med dem (…) Trump elsker kanskje flagget, men han elsker ingenting av det flagget er ment å stå for.»

Legend mener Trump nå angriper folks rett til fredelig protest. Han skriver at NFL-protestene viderefører en lang og stolt tradisjon i USA, der fredelige protester har satt søkelys på urettferdighet og urett og vekket befolkningen.

SPORTSFAN: John Legend på baseball-banen sammen med kona Chrissy Teigen og datteren Luna i Seattle i juni. Foto: Stephen Brashear , AFP

«Jeg lever av å synge – ingen ville hatt meg på deres NFL-lag. Men om jeg kunne, ville jeg knelt på søndager. For dette er samtaler som er nødvendige for å gjøre fremskritt - fordi disse protestene er sin egen form for å sverge troskap – troskap til idealene som er vår nasjons grunnleggende prinsipper, som mange helter har gitt sitt liv for å forsvare. De er definisjonen av patriotisme», avslutter Legend.

Støtter spillerne



En rekke andre kjendiser uttrykker også støtte for NFL-spillerne.

Lørdag demonstrerte artisten Stevie Wonder da han knelte på scenen under sin Global Citizen-opptreden, melder Rolling Stone.

«I dag kneler jeg for USA. Men ikke bare med ett kne, jeg kneler på begge - begge knær i bønn for vår planet, vår framtid, våre verdensledere og jorden», sa artisten, som fikk støtte av sønnen Kwame Morris da han knelte foran tusenvis av publikummere i Central Park.

KNELTE: Stevie Wonder og sønnen Kwame kneler på Global Citizens Festival i Central Park lørdag. Foto: Shannon Stapleton , Reuters

Talkshowdronning Ellen DeGeneres skriver søndag på Twitter:

«Som fotballfan er jeg stolt av NFL-spillerne i dag. Ingenting er mer amerikansk enn retten til fredelig demonstrasjon.»

Skuespiller Bette Midler skriver:

«En sannhet #Trump aldri vil anerkjenne, er at #takeaknee ikke handler mangel på respekt for flagget. Det handler om protest mot politibrutalitet.»

Protestbevegelsen der spillere kneler med ett kne i bakken under fremføringen av nasjonalsangen, har fått emneknaggen #takeaknee i sosiale medier.

Skuespiller Ellen Barkin tvitrer:

«#Takeaknee mot Trump. Han er den største faren mot dette landet.»

Programleder Chelsea Handler skriver:

«Jeg ser på fotball i dag i respekt for alle spillerne. Bra av @Kaepernick7 som startet bevegelsen. Svarte liv er viktige.»

Også modell og skuespiller Zendaya postet støtte. Hun la ut bilder av knelende NFL-spillere og skrev #taketheknee og «Solidaritet».

Trump selv tvitret mer om saken søndag, etter at flere spillere på kampen mellom Baltimore Ravens og Jacksonville Jaguars valgte å stå hånd i hånd med trenere, ansatte og eier mens nasjonalsangen ble spilt.

«Å stå med armene låst i hverandre er bra, kneling er ikke akseptabelt. Dårlige seertall!» skrev presidenten som også senere gjentok at alle må respektere det amerikanske flagget.