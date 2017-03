Jo da, det er Demi Lovato

Iført rød finstas og med perfekt sminket ansikt ble popstjernen (24) druknet i slim på scenen i Hollywood lørdag.

Det var da Demi Lovato gikk på scenen for å dele ut pris at hun fikk den grønne guffen over seg.

Ifølge Huffington Post var Lovato tydeligvis uforberedt, selv om hun må ha visst at det var en viss risiko for at hun kom til å ende opp i nettopp denne suppen. 24-åringen ble først stående måpende, men smilet kom raskt frem.

Kids' Peoples Choice Awards har hatt slimingen som et årlig stunt helt siden den første utdelingen i sitt slag i 2002.

I det hele tatt har det grønne slimet vært TV-kanalen Nickelodeons varemerke siden oppstarten på slutten av 70-tallet.

FESTKLAR: Demi på vei inn i lokalet. Foto: Reuters

En rekke andre superstjerner har vært utsatt for samme behandling, deriblant Harrison Ford, Justin Timberlake og Katy Perry.

Lovato er for tiden aktuell med filmen «Smurfs: The Lost Village».

«Før jeg ble slimet ned», har Demi Lovato skrevet på sin egen Instagram under bilder av seg selv i den røde gallabuksedrakten.

På stjernefesten var også Mariah Carey og eksmannen Nick Cannon – som hadde med begge barna sine.