Jewel: Jeg var en hjemløs tyv

Den amerikanske countryartisten og låtskriveren Jewel fikk som ung oppleve fattigdommen på kroppen.

Den fire ganger Grammy-nominerte artisten fortalte sin historie på en konferanse i Las Vegas denne uken, skriver CNN.

Jewel vokste opp i Alaska, hvor hun var hjemløs og måtte ty til stjeling for å klare seg, og som mange andre hjemløse og vanskeligstilte var Jewel et produkt av en dysfunksjonell familie. Faren, som var diagnostisert med Post traumatisk stress syndrom (PTSD), var alkoholiker og voldelig.

– Jeg var et hjemløst barn som stjal. Jeg hadde ikke 40 dollar til å kjøpe meg en kjole, og jeg hadde i hvert fall ikke penger til et sted å bo, fortalte artisten.

OPPDAGET TILFELDIG: Jewel ble oppdaget ved en tilfeldighet ved å opptre på kafèer og barer. Artisten har i dag solgt over 30 millioner album. Her fra en konsert i 2000. Foto: Mike Segar

Hun fortalte sin historie til en gruppe fra finansverdenen, som hadde betalt flere tusen dollar for å delta på konferansen. Blant annet snakket artisten om The Inspiring Children Foundation, som hjelper vanskeligstilte barn, og som hun selv er partner i.

Hun forsøkte å forklare gruppen med finansfolk hvor nedverdigende det er å være hjemløs ved å dele sin egen livshistorie.

Artisten, som i dag har solgt over 30 millioner album, fortalte at folk nærmest rygget vekk fra henne.

– Folk behandlet meg som om jeg var smittsom. De trodde at det å være hjemløs kunne spre seg til dem.

Hun fortalte også at hun som hjemløs forstod hva det vil si å være et dyr, fordi det eneste hun kunne tenke på var mat og husly.

Tidligere har artisten fortalt The Hollywood Reporter at hun tidlig i artistkarrieren havnet på gata igjen etter at hun nektet å ha sex med sjefen sin, som dermed ga henne sparken.

Som 19-åring ble hun oppdaget ved en tilfeldighet da hun sang på barer og kafèer, og hun landet til slutt en massiv platekontrakt.